Формы преобразились: беременная Орлова в трикотажном платье пудрового цвета подчеркнула округлившийся живот

На этот раз Орлова вышла на прогулку в трикотажном платье миди. Пудровый наряд подчеркнул ее преобразившуюся фигуру. От каблуков она отказалась в пользу лоферов. Телеведущая сделала акцент на том, что ее живот округлился. При этом она отметила геолокацию — Италия.

«Спортивная фигурка! У бегемота нет талии», — написала в шутку звезда.

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