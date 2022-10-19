Формы преобразились: беременная Орлова в трикотажном платье пудрового цвета подчеркнула округлившийся живот

Ольга Орлова уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она дружит с Ксенией Бородиной. Раньше Ольга была певицей и выступала с группой «Блестящие». Теперь на сцене ее можно увидеть редко. В прошлом году артистка снова вышла замуж. Она сыграла свадьбу с бизнесменом Валерием, который на 10 лет ее старше.
А недавно Ольга сообщила, что беременна. Она находилась в Турции, когда рассекретила свое интересное положение. Примечательно, что некоторые пользователи Сети подвергли ее критике, так как посчитали, что в 44 года рожать ребенка эгоистично, потому как у малыша не будет молодых родителей. Однако звезда заявила, что будет прекрасной мамой.
На этот раз Орлова вышла на прогулку в трикотажном платье миди. Пудровый наряд подчеркнул ее преобразившуюся фигуру. От каблуков она отказалась в пользу лоферов. Телеведущая сделала акцент на том, что ее живот округлился. При этом она отметила геолокацию — Италия.
«Спортивная фигурка! У бегемота нет талии», — написала в шутку звезда.
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Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Животик округленный у вас, Олечка! Похоже, что будет девочка у вас», «Очень красивая даже с животиком», «Беременность вам только к лицу», «Какая вы хорошенькая», «Ну как вы похорошели», — стали писать подписчики.