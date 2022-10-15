Беременная и стильная: 44-летняя Ольга Орлова в трикотажном платье и вязаном пальто вышла на прогулку

Ольга Орлова долгое время строила карьеру певицы. Однако теперь она ведет шоу «Дом-2». Обычно бывшая солистка «Блестящих» редко выходит в свет. Но она с радостью видится с подругой Ксенией Бородиной. До недавнего времени звезда редко говорила о личной жизни. А в сентябре она объявила, что беременна.
Еще недавно Орлова отдыхала в Турции. Она носила легкие струящиеся платья. А вот теперь телеведущая находится в Москве. Она порой делится кадрами. На этот раз артистка решила покрасоваться на прогулке.
На новом фото Ольга предстала в трикотажном платье серого цвета, который слегка подчеркнул округлившийся живот. Трикотажное пальто с рукавами-буфами дополняли грубые ботинки. В руках она держала клатч цвета маренго. Орлова смогла скрыть изъяны фигуры.
«Нет такого возраста, когда поздно начинать жить», – написала звезда.
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Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Красивая, счастливая, молодая женщина! Что может быть лучше?», «Какая хорошенькая, очень идет быть беременной», «Как стильно», «Ну такой маленький животик и такая стройная», — стали писать подписчики.