Беременная и стильная: 44-летняя Ольга Орлова в трикотажном платье и вязаном пальто вышла на прогулку

На новом фото Ольга предстала в трикотажном платье серого цвета, который слегка подчеркнул округлившийся живот. Трикотажное пальто с рукавами-буфами дополняли грубые ботинки. В руках она держала клатч цвета маренго. Орлова смогла скрыть изъяны фигуры.

«Нет такого возраста, когда поздно начинать жить», – написала звезда.

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