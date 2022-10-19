Один в один: Бузова скопировала образ Кардашьян для красной дорожки «Жара Cool Fest»

Ольга Бузова уже 18 лет работает на телевидении. Она не скрывает, что привыкла к вниманию к своей персоне. Артистка делает все, чтобы радовать поклонников. Она ведет новые передачи, ездит в другие страны. Недавно бывшая звезда «Дома-2» посетила Сочи, а оттуда на корабле приехала в Стамбул. На лайнере у нее был спектакль, поэтому она успела и заработать.
19 октября Ольга вернулась в Москву. Она появилась на красной дорожке «Жара Cool Fest». Там собрались отечественные исполнители. Артистка для такого случая выбрала силуэтное платье в бирюзовом цвете с перчатками в тон. Наряд со шлейфом дополняли кольца. Бузова также дополнила образ очками с серебристой оправой.
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Поклонники были удивлены. Многие восхитились ее нарядом, а другим аутфит подвергли критике. Оказалось, что лук Ольга скопировала у американской звезды Ким Кардашьян. Она в точно таком же платье бренда Balenciaga блистала на афтерпати «Оскара». Даже стальные солнцезащитные очки в стиле 90-х были скопированы с Ким. Однако фанаты заподозрили, что у Бузовой был не оригинальный наряд, так как шлейф у платья был в разы меньше.
Ким Кардашьян и Ольга Бузова. Фото: соцсети, Global Look Press