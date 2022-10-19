Один в один: Бузова скопировала образ Кардашьян для красной дорожки «Жара Cool Fest»

19 октября Ольга вернулась в Москву. Она появилась на красной дорожке «Жара Cool Fest». Там собрались отечественные исполнители. Артистка для такого случая выбрала силуэтное платье в бирюзовом цвете с перчатками в тон. Наряд со шлейфом дополняли кольца. Бузова также дополнила образ очками с серебристой оправой.

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