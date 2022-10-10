«Диагноз до сих пор не поставлен»: Ксения Бородина жалуется на то, что морально устала от болезни

Известная российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась подписчикам в социальной сети на главную свою проблему в последние недели - головную боль. В подростковом возрасте девушка часто слышала от людей старшего возраста о том, что все проблемы со здоровьем появляются от нервов. Тогда она не верила старшим, но сейчас сама видит: это правда.

Телеведущая призналась, что сейчас в ее семье и личной жизни царят спокойствие и размеренность. Именно в такие периоды все пережитые ранее стрессы выходят в виде «неврозов», считает она.

«Реально чувствую себя бабулей, потому что практически каждый день у меня какие-нибудь врачи. И диагноз до сих пор как таковой не поставлен, потому что ничего не понятно», - сказала Ксения.

По мнению Бородиной, корень проблемы также может лежать в привычке подавлять свои эмоции, а не проживать их, которую ей, как и многим другим детям, ухитрились привить родители. Мы копим в себе эмоции и это может негативно отразиться на здоровье.

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