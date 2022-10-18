«Я не прихожу к Соловьеву»: Канделаки с юмором отреагировала на санкции Канады

Порцию санкций от Канады вслед за своими соотечественниками, спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и актером Сергеем Безруковым, сегодня получила и телеведущая Тина Канделаки. Знаменитость не стала скрывать, что искренне удивлена произошедшим.

«Дорогие друзья, в целом я не участвую в глобальной политической дискуссии, не посещаю политические передачи — вы меня не видите у Соловьева. Родину я поддерживаю как и любой нормальный гражданин. Меня каким-то уникальным образом западная власть активно вовлекает в политическую повестку, делая из меня значимую фигуру в зоне российской пропаганды», — подчеркнула Канделаки в своем блоге.

Телеведущая с иронией подчеркнула, что теперь ей точно следует стать более политически активной, раз Запад так настаивает на этом.

«Пожалуй, мне надо активнее включаться в политику, потому что западные партнеры, как я вижу, меня отдельно выделяют, замечают, «награждают». Я даю честное слово, что обязательно включусь в яркую политическую дискуссию. Продолжаем работу, санкций много не бывает!» — ответила россиянка.

В свою очередь, коллега Канделаки, Дмитрий Губерниев, заявил, что не обижается на власти Канады, а вместо этого предложил сфотографироваться с премьером страны Джастином Трюдо и дать ему свой автограф. Комментатор подчеркнул, что любит Россию, спорт, но не участвует в политических ток-шоу и старается воздерживаться от комментариев на соответствующие темы.