«Я добрый, не злопамятный»: Губерниев отреагировал на канадские санкции

Знаменитый спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал санкции, которые ввела против него Канада.

В своих соцсетях журналист написал, что любит Россию, поддерживает как отечественных спортсменов, так и иностранных, а на канадцев совсем не обижается.

«Горжусь тем, что был и являюсь самым популярным за рубежом спортивным комментатором из России. Люблю спортсменов, наших и иностранных. Всегда с удовольствием про них рассказываю», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

При этом комментатор заявил, что старается не высказываться про политику и не участвует в соответствующих ток-шоу.

«Мое трудолюбие и самобытность оценили канадцы. А свою страну я люблю! От Канады требую немедленного снятия с меня санкций и извинений! Я добрый и не злопамятный. В ответ сфотографируюсь с премьером Трюдо и дам ему автограф», — отшутился в соцсетях Губерниев.

Вместе с комментатором в санкционный список Канады попала телеведущая Тина Канделаки и народный артист России Сергей Безруков.