«Ты - наше счастье»: Регина Тодоренко показала умилительные кадры с трехмесячным сыном и мужем

Накануне Регина выложила трогательное видео. Она показала, как прошло особенное утро ее дома. Телеведущая предстала с маленьким сыном, которому исполнилось три месяца. Рядом с ней был муж Влад Топалова, а также старший наследник. Супруги купили тортик для малыша со свечкой. Тодоренко с нежностью обнимала кроху.

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