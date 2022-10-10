«Ты - наше счастье»: Регина Тодоренко показала умилительные кадры с трехмесячным сыном и мужем

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она в свое время смогла прославиться, когда стала ведущей шоу «Орел и решка». Артистка не скрывает, что раньше также строила карьеру певицы, но больший успех ей принесла работа блогера. Примечательно, что она может похвастаться тем, что умело совмещает карьеру и материнство.
Примечательно, что Регина не так давно родила второго сына, которого назвала Мир. У нее подрастает старший наследник Михаил, который пока еще не ходит в школу. Телеведущая уже спустя месяц после родов вернулась к работе. Она не скрывает, что ей тяжело. Тодоренко часто предстает без макияжа и укладки.
Накануне Регина выложила трогательное видео. Она показала, как прошло особенное утро ее дома. Телеведущая предстала с маленьким сыном, которому исполнилось три месяца. Рядом с ней был муж Влад Топалова, а также старший наследник. Супруги купили тортик для малыша со свечкой. Тодоренко с нежностью обнимала кроху.
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«Мы любим тебя, Мир! Ты – наше счастье», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что малыш быстро растет. «Сладкая булочка, сладкие ножки», «Вы — нереально красивая и семейная семья», «Браво вашей семье, будьте счастливы», «Какое неожиданное и прекрасное имя», «Кукленок», «Мне кажется, вы слишком часто выглядите неопрятно», — стали писать пользователи Сети.
Регина Тодоренко и Влад Топалов с детьми. Фото: соцсети