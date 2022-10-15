Цвет, который выглядит дорого: Шейк в остромодном костюме с жакетом на запах щегольнула на показе Ralph Lauren

А теперь Шейк прилетела в Калифорнию. Она снова вышла на подиум. На этот раз модель стала участницей показа Ralph Lauren. Переде публикой она дефилировала в остромодном костюме с жакетом на запах. Лук в цвете слоновой костюм, который выглядит дорого, по словам стилистов, дополнили белые туфли. Также на показе были супермодель 90-х Шалом Харлоу и Мариякарла Босконо.

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