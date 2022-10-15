Цвет, который выглядит дорого: Шейк в остромодном костюме с жакетом на запах щегольнула на показе Ralph Lauren

Ирина Шейк является известной моделью. Она родилась в небольшом городе Еманжелинск, но смогла прославиться на весь мир. Уже давно Ирина живет в Нью-Йорке. Она растит дочку Лею, которую родила от голливудского актера Брэдли Купера. Примечательно, что они сохранили дружеские отношения после расставания.
Не так давно Шейк побывала в Европе. Она снова стала звездой Недели моды в Милане, Лондоне и Париже. Впервые ей довелось принять участие в шоу Chanel. Примечательно, что она также снялась в проекте в честь годовщины создания парфюма Тьерри Мюглера.
А теперь Шейк прилетела в Калифорнию. Она снова вышла на подиум. На этот раз модель стала участницей показа Ralph Lauren. Переде публикой она дефилировала в остромодном костюме с жакетом на запах. Лук в цвете слоновой костюм, который выглядит дорого, по словам стилистов, дополнили белые туфли. Также на показе были супермодель 90-х Шалом Харлоу и Мариякарла Босконо.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды