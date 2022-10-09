«Это тренд»: Ирина Шейк в остромодной косухе оверсайз и ботинках на шнуровке отметилась на прогулке

Недавно Ирина посетила Неделю моды в Милане. Потом она также дефилировала на подиумах в Лондоне и Париже. Модель смогла принять участие в показе Chanel. Ей доверили идти в струящемся платье с рюшами. А потом на улицах города Шейк уже отметилась в легком и дерзком платье.

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