«Это тренд»: Ирина Шейк в остромодной косухе оверсайз и ботинках на шнуровке отметилась на прогулке

Ирина Шейк является известной топ-моделью. Она давно не живет в России, но раньше приезжала к родным. Ирина проживает в Нью-Йорке, где растит дочку Лею. Она также поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленным Брэдли Купером. Звезда доверяет ему дочку, когда уезжает в командировки.
Недавно Ирина посетила Неделю моды в Милане. Потом она также дефилировала на подиумах в Лондоне и Париже. Модель смогла принять участие в показе Chanel. Ей доверили идти в струящемся платье с рюшами. А потом на улицах города Шейк уже отметилась в легком и дерзком платье.
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Примечательно, что даже для обычных прогулок она выбирает актуальные наряды. Недавно модель была замечена в косухе оверсайх и серых джинсах. Ее лук дополняли грубые ботинки на шнуровке и небольшая сумка в тон. Ирина распустила волосы. Она была без макияжа, но надела защитную маску.
Поклонники посчитали, что модель выглядит идеально. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
«Образ Ирины в духе современного времени. Можно сказать, чуть ли не униформа. Комфортная, достаточно широкая по типу оверсайз косуха с элементами рубашки с нагрудными карманами. Мы также видим джинсы-варенки – на сегодняшний день это тренд.
Ботинки по типу берцев тоже актуальны, потому что мы сами видим, что происходит в мире. Ну и даже маска, как дань, недавней тенденции в мире. Образ действительно модный», – высказалась эксперт.
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.