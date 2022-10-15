В обнимку сидели: Бородина в мини-юбке плиссе и бархатном жакете оторвалась с молодым блогером Гасановым

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущая отправилась на вечеринку к подруге в женственном образе. Она без стеснения флиртовала с Гусейном Гасановым.

Ксения Бородина является ведущей шоу «Дом-2». Уже почти 20 лет она работает на телевидении и появляется на разных проектах. В прошлом году Ксения пережила второй развод. Она призналась, что не жалеет о своем решении. Телеведущая теперь все чаще предстает в смелых нарядах. Она также стала больше путешествовать.

В последнее время Бородина хвастается новыми нарядами. Иногда она демонстрирует роскошные букеты. Поклонники подозревают, что у телеведущей появился бойфренд. Однако она больше о личной жизни не говорит. 14 октября Ксения принарядилась, чтобы отправится на праздник к подруге. Она облачилась в мини-юбку плиссе белого цвета и бархатный жакет с акцентом на талии и черные туфли-лодочки.

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На вечеринке Ксения произнесла тост, а также подпевала Диме Билану, который приехал поздравить именинницу. Примечательно, что сама ведущая телестройки постоянно оказывалась рядом с молодым блогером Гусейном Гасановым. В конце праздника он дал сидел с ней в обнимку, по-свойски закинув руку на ее плечи.

Поклонники были удивлены, увидев Бородину с богатым блогером. Многие посчитали, что она с ним флиртовала. Фанаты осыпали комплиментами 39-летнюю звезду. 

«Очень красивая», «Сразила пацана», «Ну она же падкая на айзербайджанцев», «Сама-то армянка, вот и любит брутальных», «Очень интересная пара получилась бы», «Ксюша выглядит роскошно, респект», — стали писать пользователи Сети.

Ксения Бородина и Гусейн Гасанов. Фото: соцсети звезды

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