В обнимку сидели: Бородина в мини-юбке плиссе и бархатном жакете оторвалась с молодым блогером Гасановым

В последнее время Бородина хвастается новыми нарядами. Иногда она демонстрирует роскошные букеты. Поклонники подозревают, что у телеведущей появился бойфренд. Однако она больше о личной жизни не говорит. 14 октября Ксения принарядилась, чтобы отправится на праздник к подруге. Она облачилась в мини-юбку плиссе белого цвета и бархатный жакет с акцентом на талии и черные туфли-лодочки.

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