«Я Колю вообще не воспринимал»: Кушанашвили рассказал о щедром поступке Баскова

Дружба журналиста Отара Кушанашвили и певца Николая Баскова началась с человеческого поступка «натурального блондина». Причем весьма неожиданного.

Чем артист завоевал любовь шоумена, 52-летний Отар рассказал в «исповеди» на видеоплатформе Premier.

«Мой отец умер внезапно. Денег ни копья. Мне не на что ехать в Кутаиси (Грузия. — Прим. авт.) на похороны. Я опубликовал в газете заметку о том, что мне не на что хоронить отца. И вечером мне позвонил человек от Коли Баскова», — вспоминает Кушанашвили.

«Я Колю вообще не воспринимал — ну кто это, блондин этот? Приезжаю на площадь Маяковского, и мне передают пачку денег от него. Я позвонил ему, сказал: «Я никогда не верну тебе эти деньги!» И он сказал: «Ты думаешь, я передал их в долг? Отар, не думай обо всех так плохо, как ты привык. Оплати похороны, поезжай, поплачь».