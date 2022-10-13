«От моего достоинства ничего не осталось!»: Кушанашвили вспомнил страшное унижение от Лепса

На видеосервисе Premier вышла «исповедь» популярного журналиста Отара Кушанашвили. 52-летний знаток шоу-бизнеса откровенно рассказал о своих отношениях со многими звездами. Но особенно пронзительной получилась история об унижении со стороны Григория Лепса.

Отар рассказал, что познакомился с певцом, когда тот был известен только в Сочи. Сценическая манера Лепса сразу же покорила журналиста.

«Это было потрясение! Парень за барабанной стойкой, и он как Фил Коллинз умудрялся петь и бить по тарелкам. Я влюбился в него! — вспоминает Кушанашвили. — Мы познакомились, поднимали тост — про честь, нравственность, про то, как нужно обращаться с себе подобными, какими учтивыми нужно быть со старшими. Что нужно ценить дружбу, нельзя предавать людей. Как мне казалось, тогда был заложен фундамент нашей прочнейшей дружбы на годы».

Журналист помог своему новому другу пробиться в Москву, организовал ему выступление в модном казино «Метелица» на Новом Арбате.

«Переговоры шли успешно, пока меня не попросили показать его фото. Директора сказали: «Ты сошел с ума, это какой-то сторож с кладбища! Как мы его пустим на сцену? Он напугает людей!» Я потратил полгода ежедневного увещевания этих людей. Договорился. Когда он вышел, люди обомлели. После он стал предметом гордости! И популярным артистом», — рассказывает Отар о своих заслугах.

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