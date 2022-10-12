SHAMAN честно признался, покинет ли он Россию

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, сегодня на гребне волны. Его песни звучат из каждого утюга. Музыкант много гастролирует и дает концерты, не называя при этом свои гонорары.
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В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro певец честно признался, видит ли он себя вне России, особенно на фоне того, что многие артисты покидают родину.
«Думать на русском для меня - как дышать. Поэтому я всегда буду считать себя человеком, который родился в России, вырос, будет дальше тут жить и ляжет тоже здесь», - пояснил SHAMAN.