SHAMAN честно признался, покинет ли он Россию

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, сегодня на гребне волны. Его песни звучат из каждого утюга. Музыкант много гастролирует и дает концерты, не называя при этом свои гонорары.

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В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro певец честно признался, видит ли он себя вне России, особенно на фоне того, что многие артисты покидают родину.