SHAMAN: «На «Евровидение» не поеду, даже если пригласят»

Еще несколько лет назад про него знали только искушенные меломаны. Ярослав Дронов стал серебряным призером шоу «Голос», затем выступал с кавер-группой по клубам и только совсем недавно ушел в сольное плавание под загадочным псевдонимом SHAMAN. Зато теперь артист выступает по всей России, в том числе на Красной площади и в Крыму, а публика засыпает его комплиментами в соцсетях и поет хором хиты «Встанем» и «Я русский».

«Навязываться в друзья не люблю»

- Еще год назад мало кто знал, кто вы такой, а теперь у ваших песен более 200 миллионов прослушиваний только в YouTube. При этом у недоброжелателей есть мнение, что SHAMAN - это выскочка, оседлавший повестку дня. Продюсерский проект. Как вы сами считаете, как это работает?

- Мне 30 лет, а профессиональный путь я начал в 15. Сначала пел в ресторанах Новомосковска, затем выступал с собственной группой, учился в Гнесинке, много работал, сам писал песни и аранжировки и все это время продолжал упорно долбить в эту точку, пока не начал писать такие песни, благодаря которым появился результат. Вот и все.

Продюсеры тут ни при чем (Виктор Дробыш недолгое время сотрудничал с артистом, оказывая менеджерские услуги, и помогал организовывать концерты, но теперь их связывают только человеческие отношения. - Ред.).

- Как появилась первая группа?

- Около шести лет я проработал в ресторанах, а в 22 года устроился солистом в кавер-группу, где и пел до 26 лет. То есть до этого времени пел чужие песни. При этом постоянно писал свои, делал аранжировки. Я хотел реализоваться как автор, была внутренняя потребность создавать репертуар. Без этого не видел свой путь полноценным.

За 15 лет написал порядка 200 песен. Понятно, что большинство из них - так себе и никто их никогда не услышит. Но с каждой новой песней «расписывался» все лучше, количество постепенно перешло в качество. В итоге в 26 лет сделал большой шаг: ушел из группы, чтобы заниматься сольной карьерой.

- Почему? Группа же приносила доход.

- Я понимал, что ментальность кавер-музыканта не даст полноценно творить. Для этого нужно определенное мышление. Надо понимать, что ты отрезан от чужих песен, предоставлен себе сам, и, исходя из этого, выстраивать философию. Конечно, когда я ушел, некоторое время был потерян: куда теперь, зачем, что делать? Уже потом взял псевдоним SHAMAN и стал целенаправленно писать и выпускать каждый месяц по песне. Так все и закрутилось.

- Параллельно с этим вы участвовали в телешоу. Сначала был «Фактор А» с Аллой Пугачевой в жюри, от которой вы получили спецприз. Нервничали, когда пели перед легендой?