SHAMAN: «На «Евровидение» не поеду, даже если пригласят»

Еще несколько лет назад про него знали только искушенные меломаны. Ярослав Дронов стал серебряным призером шоу «Голос», затем выступал с кавер-группой по клубам и только совсем недавно ушел в сольное плавание под загадочным псевдонимом SHAMAN. Зато теперь артист выступает по всей России, в том числе на Красной площади и в Крыму, а публика засыпает его комплиментами в соцсетях и поет хором хиты «Встанем» и «Я русский».
«Навязываться в друзья не люблю»
- Еще год назад мало кто знал, кто вы такой, а теперь у ваших песен более 200 миллионов прослушиваний только в YouTube. При этом у недоброжелателей есть мнение, что SHAMAN - это выскочка, оседлавший повестку дня. Продюсерский проект. Как вы сами считаете, как это работает?
- Мне 30 лет, а профессиональный путь я начал в 15. Сначала пел в ресторанах Новомосковска, затем выступал с собственной группой, учился в Гнесинке, много работал, сам писал песни и аранжировки и все это время продолжал упорно долбить в эту точку, пока не начал писать такие песни, благодаря которым появился результат. Вот и все.
Продюсеры тут ни при чем (Виктор Дробыш недолгое время сотрудничал с артистом, оказывая менеджерские услуги, и помогал организовывать концерты, но теперь их связывают только человеческие отношения. - Ред.).
- Как появилась первая группа?
- Около шести лет я проработал в ресторанах, а в 22 года устроился солистом в кавер-группу, где и пел до 26 лет. То есть до этого времени пел чужие песни. При этом постоянно писал свои, делал аранжировки. Я хотел реализоваться как автор, была внутренняя потребность создавать репертуар. Без этого не видел свой путь полноценным.
За 15 лет написал порядка 200 песен. Понятно, что большинство из них - так себе и никто их никогда не услышит. Но с каждой новой песней «расписывался» все лучше, количество постепенно перешло в качество. В итоге в 26 лет сделал большой шаг: ушел из группы, чтобы заниматься сольной карьерой.
- Почему? Группа же приносила доход.
- Я понимал, что ментальность кавер-музыканта не даст полноценно творить. Для этого нужно определенное мышление. Надо понимать, что ты отрезан от чужих песен, предоставлен себе сам, и, исходя из этого, выстраивать философию. Конечно, когда я ушел, некоторое время был потерян: куда теперь, зачем, что делать? Уже потом взял псевдоним SHAMAN и стал целенаправленно писать и выпускать каждый месяц по песне. Так все и закрутилось.
- Параллельно с этим вы участвовали в телешоу. Сначала был «Фактор А» с Аллой Пугачевой в жюри, от которой вы получили спецприз. Нервничали, когда пели перед легендой?
Публика познакомилась с певцом благодаря проектам «Фактор А» и «Голос» (на фото). Фото: Первый канал
- Параллельно с этим вы участвовали в телешоу. Сначала был «Фактор А» с Аллой Пугачевой в жюри, от которой вы получили спецприз. Нервничали, когда пели перед легендой?
- Я старался работать на 100%. Особенного общения не было. Мы виделись исключительно в рамках шоу, на генеральных репетициях перед самой съемкой, - Алла Борисовна приходила и отсматривала. Комментариев, как в адрес Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра» («Восхищались!»), тогда не было. А на съемке Пугачева иногда отзывалась о моих номерах - как именно, можно посмотреть в интернете.
- Неужели не было желания получить от Примадонны чуть больше, чем положительные оценки?
- Я не очень люблю навязываться или набиваться в друзья. Предпочитаю жить по формуле, описанной Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита»: «Никогда и ничего не просите. Сами предложат и сами все дадут». У меня и телефона Пугачевой не было никогда. Чувствовал в себе другое желание - я должен пробиться сам, силы на это есть. И, что самое интересное, интуиция не подвела.
«Посидели с Пелагеей, посмеялись»
Сейчас SHAMAN собирает стадионы, которые дружно подпевают своему кумиру. Фото: Михаил Фролов/КП
- После «Фактора А» был другой громкий проект - «Голос», где вы стали вице-чемпионом под руководством Пелагеи. Шоу выиграла Александра Воробьева, о которой никто теперь ничего не знает. Как считаете, почему победители «Голоса» не становятся звездами?
- Нужен материал для работы, песни. Собственное творчество, с которым можно двигаться дальше. Лицо, тембр, образ, манера - далеко не у всех это было. Вот ребята, которые приходили со своими песнями, после шоу удержались в музыкальной повестке (Антон Беляев, Наргиз, Тина Кузнецова и другие. - Ред.). А в 2014 году, когда я участвовал в «Голосе», у меня не было понимания, в каком направлении двигаться. Не было такой замечательной прически (показывает выбеленные афрокосички), которая меня выделяла бы. А это в том числе важно!
- Кстати, о прическе. Сложно за этим хозяйством ухаживать?
- Нет. Стрижка раз в месяц. Волосы сбоку не заплетены, они подстрижены. А раз в месяц идет подплетение дредов, чтобы не было торчащих у корней волосков. Так что они не нарощенные.
- Теперь вы поете на сводных концертах и днях города вместе с наставниками «Голоса», на равных правах с теми, кто ставил вам оценки, - Димой Биланом, Пелагеей. Это приятно?
- С Димой особенно не общались, даже в рамках «Голоса». С Пелагеей - да, недавно виделись на мероприятии - посидели, посмеялись, договорились повидаться еще. Она поздравила меня с последними успехами. Действительно, общались совершенно на равных.
- Сейчас вы уже и сами могли бы стать наставником…
- Хорошая идея, подумаю над этим.
- Мы можем озвучить хотя бы примерный ежемесячный доход от сольных концертов? Это меньше пяти миллионов?
- Суть не в порядке цифр, а в человеческой любви, вложенной в деньги, которые люди отдают за каждый билет. Публика голосует рублем. Поэтому я измеряю свои доходы аншлагами, которые, слава Богу, преследуют меня на каждом концерте.
- Наиболее известные ваши песни имеют очевидную патриотическую направленность, что раздражает ваших критиков. Вы готовы стать запрещенным на Западе? Например, на «Евровидение» не пустят еще долгое время...
- На «Евровидение» не поехал бы, если б даже и пригласили. Не очень интересно. Каждый год проходит - и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить. Мы справимся самостоятельно. Ничего страшного.
- Какую песню хотели бы выпустить в ближайшее время? Она тоже будет связана с родной землей?
Недавно артист стал гостем Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Фото: Михаил Фролов/КП
- После того, как я спел гимн России в Ялте, мне безумно понравилась идея сделать на него аранжировку. Получится хитовая песня! У меня появилась традиция - исполнять гимн в конце каждого концерта. Люди сами просят. И это здорово. Так что в ближайшее время, пожалуй, сделаю официальное аудио на гимн РФ.
- Какие ощущения, когда двести тысяч человек на Красной площади и Васильевском спуске поют вместе с вами хором гимн РФ?
- В этот момент я чувствую, что со мной рядом находится Бог. Все мои успехи связаны напрямую с Ним. Именно с Ним я находился в диалоге, когда было трудно, когда приходило разочарование, когда хотел все бросить и уйти в никуда.
Всегда просил совета. И Он всегда помогал. И теперь в каждой песне я делаю отсылку к Нему - «пасхалочку» - в качестве благодарности за все, что у меня есть. Понятно, что я трудился, но с Ним в тандеме. Это общая победа. Мы с залом находимся в едином потоке, а Бог есть любовь, поэтому и в зале царит полнейшая любовь.
- И все же при аномальной народной поддержке есть и скептики. Комик Александр Гудков, записавший пародию на хит «Я русский», не писал вам в соцсетях? Мол, извини, это все бизнес, а на самом деле я добрый...
- Нет, ничего такого не было.
«К дочке всегда прихожу с охапкой подарков»
- Как вы переключаетесь после изнурительных концертов? На тусовки, судя по всему, не ходите.
- Мне нравится быть дома. Люблю готовить. К примеру, запекать мясо, курицу в особенности. Хотя в последнее время перешел на доставку, потому что хочется и отдохнуть после выступлений. Что называется, «потюленить».
- У вас подрастает дочь Варвара. Как папа держите ее в ежовых рукавицах или не получается справиться с обезоруживающим женским обаянием?
- Конечно, нет, никаких рукавиц. С моим графиком жизни и работы, я же «воскресный папа» (с первой женой Мариной Рощупкиной музыкант развелся, она с дочкой живет в Новомосковске. - Ред.). Поэтому видимся не очень часто, я сильно скучаю и отдаю всю накопленную за время расставания любовь дочери. Иногда через бывшую супругу обмениваемся голосовыми сообщениями, фотографиями, созваниваемся по видеосвязи. А когда приезжаю, всегда с охапкой подарков. Каждую встречу стараюсь сделать запоминающимся праздником.
- Хотелось бы, чтоб дочь запела?
- Мне хочется, чтобы она прислушалась к себе и поняла сама, чего хочет.
SHAMAN. Фото: личный архив
Это было бы идеально. Музыка - пожалуйста, бокс - ради бога. Главное, чтобы как личность реализовалась в выбранной ею профессии. Знаю по себе, что такое сделать верный выбор. Когда ты чувствуешь, что находишься на своем месте, и не мечешься от работы к работе.
- Есть ощущение, что именно сейчас вы нашли себя, поэтому и успех обрели. А вне России можете себя представить? Вне языка, людей, культуры. Вот сейчас многие артисты покидают страну.
- Нет, конечно. Язык - это не просто инструмент общения, это ментальность. На нем люди думают. Думать на русском для меня - как дышать. Поэтому я всегда буду считать себя человеком, который родился в России, вырос, будет дальше тут жить и ляжет тоже здесь.