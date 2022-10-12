«Около шести лет я проработал в ресторанах»: SHAMAN - о том, как зарабатывал на хлеб

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, привык к тому, что поклонники по разному относятся к его творчеству и успеху. Для кого-то молодой исполнитель - самородок, для кого-то «выскочка, оседлавший повестку дня».

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А вот, что сам артист рассказал в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro. SHAMAN припомнил, что когда-то ему приходилось выступать и перед меньшей публикой, чтобы заработать на хлеб.