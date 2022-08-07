«Не врите, что пенсия 12 тысяч рублей!»: Садальский пригрозил Цискаридзе рассекретить его истинные гонорары

Станислав Садальский не упускает возможности публично уколоть нового ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале Николая Цискаридзе.

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Актер никогда не скрывал — ему не нравится артист балета в качестве телеведущего, и, судя по стабильно низкому рейтингу передачи, который Садальский публикует еженедельно, не ему одному.

Накануне звезды сцены обнародовал в своих соцсетях свежий рейтинг программ Первого канала, а в описании к нему он обратил внимание на ложь Николая Цискаридзе, которую услышал в эфире «Сегодня вечером». Садальский впечатлился услышанным и пригрозил, что впредь он не будет настолько милостив, и, если неправда повторится вновь, он раскроет карты.

«Совет балеруну: не жалуйтесь, вернее, не врите, что пенсия 12 тысяч рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары, за плохое ведение «В субботу вечером», — высказался Садальский.

Ранее Станислав Садальский предложил Цискаридзе попробовать тандем с Розой Сябитовой, что, возможно, как-то поднимет рейтинг программы с колен.