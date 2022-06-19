«Может ему с Сябитовой попробовать?»: Садальский высмеял Цискаридзе с брошкой

Актер Стас Садальский не на шутку озабочен рейтингами шоу «Сегодня вечером». Он то и дело поднимает некую статистику (источник цифр не разглашает) и сообщает в своем телеграме об очередной, якобы, неудаче Николая Цискаридзе.

Стас Садальский полагает, что Максим Галкин справлялся с задачей ведущего лучше артиста балета, которому он предлагает вернуться на танцевальное поприще.

«У Николя (очень красивого, даже дорогущей брошкой себя украсил) - очередной провал. Вспомнил песенку, пела Аллуся, про одну гражданку по фамилии Брошкина. <…> Хоть и с брошкой, но очень красивый, и он об этом знает. Может ему с Розой Сябитовой в паре попробовать, хороший тандем должен получится?» - рассудил Стас Садальский.