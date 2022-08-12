«Не такой скандальной»: Керимова рассказала о новой программе Малахова

Недавно стало известно, что руководство канала «Россия 1» решило закрыть программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Но без работы телеведущий не останется. Новый проект обязательно появится в сетке вещания. Об этом рассказала звездный дизайнер Аника Керимова.
«Ток-шоу будут выходить, только в другом формате. Я знаю, что новая программа Малахова будет более серьезной, не такой скандальной. Там планируют поднимать актуальные темы. И это правильно», - цитирует Керимову PROZVEZD.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее ряд программ закрыли и Первый канал. Из сетки вещания навсегда исчезли «Модный приговор», «Давай поженимся!» и другие.
Аника Керимова. Фото: Global Look Press