«Не лишает возможности»: сбежавшая Хаматова может без проблем продать элитную квартиру в Москве

В конце февраля Чулпан Хаматова перебралась в Латвию. Там у актрисы есть дом в элитном экопоселке, что в 80 км от Риги. О собственной недвижимости актриса позаботилась еще несколько лет назад.
Также известно, что Хаматова владеет квартирой в Москве. Апартаменты в доме 1910 года на Патриарших прудах эксперты в области недвижимости оценивают как минимум в 120 млн рублей. Продать недвижимость актриса может даже не приезжая в Россию. Об этом заявил адвокат Сергей Романов.
«Доверенности специально существуют для представления интересов человека в период, когда он не может по каким-то обстоятельствам представлять их сам. Полномочия относительно имущественных прав не ограничены. Доверенность может быть выдана на совершение любых сделок с недвижимостью. Нахождение в другой стране не лишает возможности оформить соответствующую доверенность», - заявил «Комсомольской правде» Романов.
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