«Не лишает возможности»: сбежавшая Хаматова может без проблем продать элитную квартиру в Москве

В конце февраля Чулпан Хаматова перебралась в Латвию. Там у актрисы есть дом в элитном экопоселке, что в 80 км от Риги. О собственной недвижимости актриса позаботилась еще несколько лет назад.

Также известно, что Хаматова владеет квартирой в Москве. Апартаменты в доме 1910 года на Патриарших прудах эксперты в области недвижимости оценивают как минимум в 120 млн рублей. Продать недвижимость актриса может даже не приезжая в Россию. Об этом заявил адвокат Сергей Романов.