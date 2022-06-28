«Поступок Жени трудно понять»: Хаматова оценила позицию Миронова

Звезда считает, что актера запугали.

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, посетив Донбасс, остался потрясен. Он сменил свою точку зрения на происходящее, хотя изначально был негативно настроен. Актер театра и кино встретился с коллегами Донецкого академического областного драматического театра и собирается взять шефство над учреждением.

Отреагировала на поездку Миронова его бывшая коллега Чулпан Хаматова. Актриса, сбежавшая в Латвию, не верит, что ее товарищ так легко мог поменять точку зрения, и считает, что его запугали шантажом.

«Поступок Жени, конечно, трудно понять. Но что его подтолкнуло? Я бы хотела сначала поговорить с Женей, чтобы понять», — заявила Хаматова латвийской прессе, запрещенной в России.

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