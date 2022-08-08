Опять оскорбления: Макаревич призвал медиков проверить поведение россиян

Андрей Макаревич заявил на израильской радиостанции, что прекратил наблюдать за тем, что происходит в жизни россиян «после отчаяния, которое испытал пару месяцев назад».
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Тогда, говорит музыкант, он разглядел некие метаморфозы в поведении своих соотечественников, и его охватило безразличие. Теперь же он считает, что в дело должны вмешаться специалисты и проверить головы россиян.
«Пусть разбираются ученые и медики в том, что происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет. Я не хочу в этом копаться», — сказал Макаревич.
Он, дескать, не понимает, как эти люди еще вчера могли петь его песню «Не стоит прогибаться под изменчивый мир».