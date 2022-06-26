На какое число и почему перенесли прощание с Пьером Нарциссом

Прощальная церемония с музыкантом Пьером Нарциссом 25 июня так и не состоялась. Правительство Камеруна отказалось выдавать тело артиста из-за разногласий с его российской родней по поводу его захоронения.

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева считает, что его должны похоронить в России, чтобы дочь могла посещать могилу отца. А представители Камеруна полагают, что его тело должно покоиться на родине. Вместе с тем денег на транспортировку они не выделили. Экс-супруга Нарцисса даже попыталась выполнить их волю и собрать необходимые 700-800 тысяч рублей, но так и не сумела.

Теперь прощание с Пьером Нарциссом перенесли на 29 июня, сообщил Teleprogramma.pro PR-директор певца Сергей Дворцов. Церемония состоится в траурном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента РФ в Москве, на улице Маршала Тимошенко, 25.

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