«Мы давно развелись»: Алибасов - об отношениях с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что на самом деле давно развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
«Мы давно развелись. Больше года назад. Я - завидный холостяк, но готов жениться. Правда, праздник должен быть устроен за счет невесты. Есть кандидатуры у меня. Я их пока проверяю».
Как отметил Алибасов, свадьбы с помощницей Викторией у него нет и не будет. «Никакой свадьбы у меня не было и не предполагается. У нас с помощницей производственные отношения. У нее своя семья есть из Украины. Тяжело им сейчас. Украинцы едут в Россию, чтобы выжить», - заявил Алибасов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Ранее сама Федосеева-Шукшина не раз уверяла, что развода с Алибасовым у нее не было. Известно, что парочка и сейчас порой встречается.