«Мы давно развелись»: Алибасов - об отношениях с Федосеевой-Шукшиной

Как отметил Алибасов, свадьбы с помощницей Викторией у него нет и не будет. «Никакой свадьбы у меня не было и не предполагается. У нас с помощницей производственные отношения. У нее своя семья есть из Украины. Тяжело им сейчас. Украинцы едут в Россию, чтобы выжить», - заявил Алибасов.

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Ранее сама Федосеева-Шукшина не раз уверяла, что развода с Алибасовым у нее не было. Известно, что парочка и сейчас порой встречается.

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