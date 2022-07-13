«Мы давно развелись»: Алибасов - об отношениях с Федосеевой-Шукшиной

По словам продюсера, сегодня он - завидный холостяк.
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Global Look Press

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что на самом деле давно развелся с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Мы давно развелись. Больше года назад. Я - завидный холостяк, но готов жениться. Правда, праздник должен быть устроен за счет невесты. Есть кандидатуры у меня. Я их пока проверяю».

Как отметил Алибасов, свадьбы с помощницей Викторией у него нет и не будет. «Никакой свадьбы у меня не было и не предполагается. У нас с помощницей производственные отношения. У нее своя семья есть из Украины. Тяжело им сейчас. Украинцы едут в Россию, чтобы выжить», - заявил Алибасов.

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Ранее сама Федосеева-Шукшина не раз уверяла, что развода с Алибасовым у нее не было. Известно, что парочка и сейчас порой встречается.

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