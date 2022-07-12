«Я тороплюсь и хочу работать»: Ирина Чипиженко – о возрасте, «Войне семей» и миграции звезд

С 25 июля на канале ТНТ выходит второй сезон уже полюбившегося сериала «Война семей». В роли Надежды Ивановны - бабушки героини Светланы Колпаковой - снова появится актриса Ирина Чипиженко. Хотя язык не поворачивается назвать эту харизматичную женщину бабушкой даже по роли.

В свои 84 года она не пьет лекарства, не измеряет давление и много курит. Кстати, мама Ирины тоже любила закурить и месяц не дожила до столетия. Актриса считает, что секрет долголетия семьи заключается в любви к работе и умении не замечать недуги.

В интервью Teleprogramma.pro Ирина Чипиженко рассказала о съемках в сериале «Война семей», своем райдере, а также об отношении к звездным эмигрантам.

«Кино и театр – это всегда наука и учеба»

- Ирина Георгиевна, нравится ли вам задумка проекта «Война семей»?

- К подобным сериалам я вообще отношусь положительно, потому что сейчас жизнь у нас трудная. Да и не только сейчас, это было и несколько лет назад. Поэтому люди устают смотреть сериалы про ментов, стрельбу, кровь. Просто хочется прийти и посмотреть красивый фильм.

А еще мне кажется, когда задумывается сериал, люди должны подумать, будет ли у него продолжение. Мы часто смотрим четвертый или пятый сезоны какого-то проекта и понимаем, что они могут быть хуже, возможно, по накалу, быть может, потому что сценаристы поисписались и выдавливают это все из пальца. Или же потому что пишут уже другие люди.

Но что прежде всего вспоминается, - это то, что все было очень хорошо организовано – наша работа и наша жизнь. Мы были среди красоты. И это касается всего: труда съемочной группы, цвета буфета, мальчиков-рабочих, которые проявляли к нам внимание, девочек-парикмахеров. Все-таки окружение играет большую роль.

Также важно, что в итоге получилось. Потому что в театре ты можешь усовершенствовать свое искусство, смотря, к примеру, работы коллег. А кино – это всего лишь миг, поэтому здесь уже ничего не исправишь. И мы все передаем на суд зрителю. А тут уж получилось, как получилось.

Но кино и театр – это всегда наука, учеба, все то новое, что закладывается тебе в голову, в душу и сердце, если ты неравнодушный человек, если ты называешься актером. Важно не оставаться равнодушным и чтобы для тебя это всегда было интересно.

Я этим и живу, хотя возраст уже закрывает шкатулку с учебой. Поэтому я тороплюсь, тороплюсь и хочу работать, работать, работать. Для меня это очень важно.

- Кто придумал образ вашей героини Надежды Ивановны: сценаристы или вы сами?

- Я знаю, что над этим сериалом работает не один сценарист. Первые десять серий пишет один человек, вторые десять – другой и так далее.

А так, конечно, это люди подсказали. И какие-то куски ты делал с огромным удовольствием и ждал, что тебе еще что-то подделают, придумают.

- Где проходили съемки второго сезона?

- Меня привозят и отвозят на съемки, поэтому я не задумываюсь над этим вопросом. Могу только сказать, что это красивые места, виллы. Длительное время мы снимали в одном и том же месте. Съемки также проходили на берегу озера.

- А сколько по времени длится съемочный процесс?

- По-разному. Но у меня всегда удобное место, где можно не только посидеть, но и полежать. Я запомнила один день. Тогда я отснялась в маленьком кусочке, потом ушла к себе в комнату. Затем был обед, потом еще шли приготовления. Оказывается, съемочная группа ждали ночи, наступления темноты.

- А можете описать свою комнату?

- Могу сказать, что сидишь и лежишь в красоте. Утром приезжаешь –кормят кашей, чувствуешь ароматный запах кофе, пьешь чай или воду с лимоном. Тут мы сразу же забываем, что надо худеть. Да здравствует красота и хорошее настроение! Поэтому сколько бы ни длились съемки, все вокруг делалось для тебя. И это очень хорошо.

- А кто из съемочной группы открылся для вас с неожиданной стороны?

- Сложно ответить на этот вопрос.

- Может быть, Александр Робак или Егор Бероев?

- Сашенька, конечно. Он прекрасный. Но это не неожиданно. Когда я приезжаю и если я даже не занята в съемках, то с удовольствием сижу и смотрю, как работают ребята. Великие актеры. Ждем сериал с нетерпением и опаской. Как я уже говорила, кино – это миг… О сериале больше скажет зритель.

Но я считаю, что и актеры должны больше рассказывать о своей новой работе. Потому что сериалы прячутся иногда среди каналов. И порой мы звоним друг другу и говорим: «А ты знаешь, что идет наш фильм?» «Да, ааа…» Поэтому уточнять время, конечно, очень важно.

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