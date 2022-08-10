«Мужчины в горах обомлели»: Бузова скинула халат на балконе, выставив свои прелести напоказ

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала знаменитой благодаря шоу «Дом-2», но потом блондинка покинула проект. Артистка ведет новые шоу, а также продолжает выступать на сцене, как певица.
Порой она удивляет поклонников своими поступками. В свои 36 лет звезда не замужем. Она не стеснятся оголяться.
В этом году Ольга стала больше заниматься спортом, чтобы похудеть. Она старается вернуться в форму. Телеведущая много путешествует, но зачастую хвастается букетами цветов. Уже несколько месяцев ходят слухи, что у нее есть тайный возлюбленный. Однако сама Бузова зареклась, что больше о романах рассказывать не будет.
На этот раз телеведущая приехала в Сочи. Она устроила себе очередной отдых. Ее встретили, накрыв на стол и угощали блюдами морской кухни. А утром блондинка в одном халате вышла на балкон. Она решила скинуть одеяние, представ топлес. Ольга позировала без белья на фоне гор. При этом она изящно трясла шевелюрой.
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«Наконец-то я добралась до Сочи. Спасибо большое, что меньше, чем за сутки нашли номер для меня», — поделилась она.
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие решили, что Бузова снова дразнит таинственного воздыхателя. Другие осудили ее за смелые кадры.
«Мужчины в горах обомлели», «Ну что за мода такая?», «Раздеваться прям нравится?», «А для кого такие поступки?», «Ох, Оля! Не так нужно завоевывать мужчин», — стали пить подписчики.