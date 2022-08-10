«Мужчины в горах обомлели»: Бузова скинула халат на балконе, выставив свои прелести напоказ

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала знаменитой благодаря шоу «Дом-2», но потом блондинка покинула проект. Артистка ведет новые шоу, а также продолжает выступать на сцене, как певица.

Порой она удивляет поклонников своими поступками. В свои 36 лет звезда не замужем. Она не стеснятся оголяться.