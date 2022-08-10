«Мужчины в горах обомлели»: Бузова скинула халат на балконе, выставив свои прелести напоказ

Телеведущая снова ошарашила фанатов. Она решила предстать топлес.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала знаменитой благодаря шоу «Дом-2», но потом блондинка покинула проект. Артистка ведет новые шоу, а также продолжает выступать на сцене, как певица.

Порой она удивляет поклонников своими поступками. В свои 36 лет звезда не замужем. Она не стеснятся оголяться. 

В этом году Ольга стала больше заниматься спортом, чтобы похудеть. Она старается вернуться в форму. Телеведущая много путешествует, но зачастую хвастается букетами цветов. Уже несколько месяцев ходят слухи, что у нее есть тайный возлюбленный. Однако сама Бузова зареклась, что больше о романах рассказывать не будет.

На этот раз телеведущая приехала в Сочи. Она устроила себе очередной отдых. Ее встретили, накрыв на стол и угощали блюдами морской кухни. А утром блондинка в одном халате вышла на балкон. Она решила скинуть одеяние, представ топлес. Ольга позировала без белья на фоне гор. При этом она изящно трясла шевелюрой. 

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«Наконец-то я добралась до Сочи. Спасибо большое, что меньше, чем за сутки нашли номер для меня», поделилась она. 

Поклонники были ошарашены увиденным. Многие решили, что Бузова снова дразнит таинственного воздыхателя. Другие осудили ее за смелые кадры. 

«Мужчины в горах обомлели», «Ну что за мода такая?», «Раздеваться прям нравится?», «А для кого такие поступки?», «Ох, Оля! Не так нужно завоевывать мужчин», — стали пить подписчики.

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