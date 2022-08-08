Забыла про лифчик: Бузова в трендовом костюме в цветочек и лонгсливе не скрыла прелести фигуры

Ольга Бузова не перестает удивлять публику. Она давно покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые проекты. Недавно телеведущая целый месяц провела на съемках шоу «Звезды в Африке».
А оказавшись в Москве, она сразу выступила на фестивале, где щегольнула в откровенном боди, сразив публику.
Примечательно, что Ольга весной жаловалась, что поправилась. Она стала прикладывать усилия, чтобы похудеть. И теперь телеведущая старается подчеркивать свои формы.
Она постепенно возвращается к обычному рабочему графику, так как успела отдохнуть в Сочи. И 8 августа звезда решила отправиться на съемку в трендовом луке.
На этот раз Бузова щегольнула в костюме с цветочным принтом и белом лонгсливе с оголенным плечом. Она дополнила образ мюлями цвета Барби и сумочкой Bottega Veneta.
Телеведущая без макияжа, с влажными волосами и патчами под глазами села в автомобиль. Она отметила, что такой вид — совершенно нормальный для занятых жительниц столицы.
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После съемки Ольга встретилась со своим PR-директором Антоном, который решил свозить ее в ресторан. Артистка уже предстала с пышными локонами и макияжем. Она танцевала вместе с ним на камеру.
Однако поклонники обратили внимание, что Бузова отказалась от нижнего белья. Она засветила скромную грудь без лифчика.
Одни осудили за это звезду, а другие отметили, что ее фигура стала более спортивной. «Оля, очень красивая», «А без лифчика ходить — мода такая?», «Опять светишь своими формами», «Неприлично выглядит, когда без лифа», «Похорошела и постройнела», — прокомментировали кадры подписчики.