Забыла про лифчик: Бузова в трендовом костюме в цветочек и лонгсливе не скрыла прелести фигуры

Ольга Бузова не перестает удивлять публику. Она давно покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые проекты. Недавно телеведущая целый месяц провела на съемках шоу «Звезды в Африке».

А оказавшись в Москве, она сразу выступила на фестивале, где щегольнула в откровенном боди, сразив публику.