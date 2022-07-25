«Мою посуду»: Макаревич о жизни в Израиле

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич негативно высказался о России и уехал жить в Израиль. Там же, в апреле, молодая жена Эйнат Кляйн роила музыканту четвертого наследника. Сына назвали Эйтан.
Накануне музыкант коротко описал, как проходит его жизнь на земле обетованной.
«Воскресенье. Утро. Мою посуду. Жена пошла в тир. Гармония!» - написал Макаревич в своем аккаунте.
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Напомним, ранее Андрей Макаревич подтвердил, что концерты в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге отменены.