«Мою посуду»: Макаревич о жизни в Израиле

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич негативно высказался о России и уехал жить в Израиль. Там же, в апреле, молодая жена Эйнат Кляйн роила музыканту четвертого наследника. Сына назвали Эйтан.

Накануне музыкант коротко описал, как проходит его жизнь на земле обетованной.