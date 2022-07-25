«Мою посуду»: Макаревич о жизни в Израиле

Недавно музыкант в четвертый раз стал отцом.
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press

Несколько месяцев назад Андрей Макаревич негативно высказался о России и уехал жить в Израиль. Там же, в апреле, молодая жена Эйнат Кляйн роила музыканту четвертого наследника. Сына назвали Эйтан.

Накануне музыкант коротко описал, как проходит его жизнь на земле обетованной.

«Воскресенье. Утро. Мою посуду. Жена пошла в тир. Гармония!» - написал Макаревич в своем аккаунте.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, ранее Андрей Макаревич подтвердил, что концерты в Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге отменены.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  