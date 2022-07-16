«У людей короткая память»: Лепс – о покинувших Россию Пугачевой, Макаревиче и Гребенщикове

Минувшей весной из России уехали многие звезды. В числе первых страну покинули Алла Пугачева и Максим Галкин, прихватив восьмилетних двойняшек. Семейство обосновалось в Израиле, где к тому моменту сформировалась когорта русских переселенцев. Например, там с женой и новорожденным сыном поселился Андрей Макаревич.
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Оставшиеся в России не раз высказывались по поводу уехавших. Певец Григорий Лепс в интервью тоже поделился размышлениями об уехавших Пугачевой, Макаревиче и Борисе Гребенщикове, который давно живет за границей.
«Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память. Те, кого вы перечислили, это великие люди для нашей страны. То, что они имеют свое мнение, — ради Бога. Почему они не должны его иметь? Не знаю, как будет дальше. Я не провидец, не пророк. Да и что им прощать?» - рассказал Лепс в интервью Starhit.