Мокрая Михалкова в бикини уютно расположилась на яхте

В эти дни Юлия Михалкова находится в Сочи. Актриса прилетела на юг России, чтобы принять участие в спортивном мероприятии «Реки России». При этом успела совместить приятное с полезным.

На закате знаменитость окунулась в Черное море, куда уплыла на яхте. Юлия надела бикини шоколадного оттенка с тонкими тесемками. Фанаты остались в восторге от увиденного.