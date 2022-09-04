Мокрая Михалкова в бикини уютно расположилась на яхте

В эти дни Юлия Михалкова находится в Сочи. Актриса прилетела на юг России, чтобы принять участие в спортивном мероприятии «Реки России». При этом успела совместить приятное с полезным.
На закате знаменитость окунулась в Черное море, куда уплыла на яхте. Юлия надела бикини шоколадного оттенка с тонкими тесемками. Фанаты остались в восторге от увиденного.
«Вау! Красотка! Классная какая!» - писали пользователи Сети.
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Напомним, Юлия Михалкова стала популярна после того, как впервые появилась в КВН. Также она была звездой «Уральских пельменей», но покинула проект три года назад, в 2019-м.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети