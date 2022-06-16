Юлия Михалкова: как прославилась в КВН и стала звездой «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова с самого раннего детства знала, что станет актрисой. И ее желание исполнилось. По всей стране у нее есть поклонники, которые расстроились в 2019 году, когда узнали, что красавица покидает шоу «Уральские пельмени», которому отдала десять лет жизни.
Юлия Михалкова: детство, родители
Юлия Михалкова родилась 12 июля 1983 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Она росла без отца, но окруженная любовью матери, дедушки и брата. С самого детства она мечтала стать актрисой и выступать на сцене.
Юлия Михалкова в детстве. Фото: соцсети
Старшей школьницей Михалкова устроилась работать на местное телевидение ведущей музыкальных новостей и прогноза погоды. А по окончании школы поступила в педагогический университет Екатеринбурга на филологический факультет.
Фамилия «Михалкова», с которой прославилась Юлия – это творческий псевдоним. Настоящая фамилия девушки – Матюхина, о чем красавица рассказывала сама, отрицая родство с известными носителями фамилии Михалковых.
Юлия Михалкова: КВН, телешоу «Уральские пельмени»
Еще на первом курсе вуза Михалкова стала участницей команды КВН «Уральские пельмени». Сборная начала с Премьер-лиги и добилась больших успехов, а вместе с ней и Юлия Михалкова. Успехи на сцене сподвигли девушку поменять «профессию» - она отчислилась из педвуза и перешла в театральный институт, который окончила в 2008 году.
Юлия Михалкова в шоу "Уральские пельмени". Фото: соцсети
А в 2009 году на телеэкраны начал выходить юмористический проект «Уральские пельмени», который очень быстро обрел популярность у телезрителей на СТС. Вместе с Андреем Рожковым, Дмитрием Соколовым, Дмитрием Брекотиным, Вячеславом Мясниковым и другими юмористами она начала гастролировать по стране, обретая все большую любовь и известность.
В «Уральских пельменях» Михалкова выступала до 2019 года. Но в декабре покинула проект. Поклонники долго не могли понять, почему актриса на пике популярности ушла из успешного шоу. Сама она объяснила, что захотела развиваться в других направлениях, а не стоять на месте.
Юлия Михалкова: кино, театр
Окончив театральный вуз, Михалкова в том же году дебютировала на большом экране. Она снялась в сериале «Серебро» в эпизодической роли. В 2010 году она уже сыграла невесту в комедии «Влюблен и безоружен».
Юлия Михалкова в фильме "Влюблен и обезоружен". Кадр из фильма
Кроме того, красавица появилась в ситкоме «Реальные пацаны», исполнив роль Виолы, экс-любовницы Оборина. В 2013 году она снялась в сериале «Юля», в 2017-м – в фильме «Везучий случай», в 2021 году появилась в сериале «Стриптизеры».
В 2022 году Юлия Михалкова стала актрисой антрепризы «Отдам бывшего в хорошие руки».
Юлия Михалкова: другие проекты
Кроме сцены и кино, Михалкова проявила себя как певица. В 2012 году она стала главной героиней клипа с Алексеем Завьяловым на песню «Юля-красотуля». А в следующем году представила поклонникам сингл «Мое сердце для тебя» и дуэт с рэпером Стэном «Если нет».
В 2015 году Михалкова стала ведущей свердловского телепроекта «Вкусные дела», в которой рассказывала р фермерских хозяйства родного края.
Кроме того, актриса востребована в рекламе. Она снималась в роликах про семечки, магазин одежды, семечки.
В последние годы звезда активно участвует в экологических акциях проекта «Вода России» и ездит по разным городам страны очищать берега рек от мусора. Она уже навела порядок в Новосибирске, Екатеринбурге, Владикавказе и других регионах.
Юлия Михалкова занимается экологией. Фото: соцсети
Пыталась актриса заняться политикой. В 2016 году она поучаствовала в праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, заняла проходное третье место, но сняла кандидатуру.
В 2020 году Юлия Михалкова на СТС стала вести шоу «Детский КВН». И на этом же телеканале начала сниматься в комедийном проекте «Сториз». Одновременно с этим актриса издала книгу-автобиографию «Не говори мужчинам нет», в которой рассказала о секретах своего успеха.
Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press
Юлия Михалкова: личная жизнь
О личной жизни красавицы Михалковой известно мало – она предпочитает скрывать свои отношения ото всех и не афишировать. Несколько лет Юлия встречалась с депутатом из Свердловской области Игорем Даниловым, но в 2014 году пара распалась.
В 2016 году Михалкова рассказывала в интервью, что встретила любовь, с которой хотела бы завести семью. Но имени избранника не называла. В настоящий момент она не замужем и пока ни разу не стала матерью.
Юлия Михалкова: откровенные фото
Звезда регулярно принимала предложения в съемках для мужских журналов. Ей есть что показать – она обладательница эффектной фигуры с пышными формами. При росте 162 см она весит 52 кг и регулярно демонстрирует себя в купальниках – на радость мужской половину поклонников и на зависть женской.
Юлия Михалкова в купальнике. Фото: соцсети
Юлия Михалкова сегодня
В настоящее время Юлия Михалкова занимается карьерой. Она работает на СТС, ведет микроблог в разных соцсетях и радует поклонников регулярными публикациями в Сети.
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