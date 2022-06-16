Юлия Михалкова: как прославилась в КВН и стала звездой «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова с самого раннего детства знала, что станет актрисой. И ее желание исполнилось. По всей стране у нее есть поклонники, которые расстроились в 2019 году, когда узнали, что красавица покидает шоу «Уральские пельмени», которому отдала десять лет жизни.

Юлия Михалкова: детство, родители

Юлия Михалкова родилась 12 июля 1983 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Она росла без отца, но окруженная любовью матери, дедушки и брата. С самого детства она мечтала стать актрисой и выступать на сцене.