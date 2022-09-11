Нарядились и сделали макияж: Бородина восхитилась видом своих подросших дочерей-школьниц

На этот раз Ксения подловила дочек, которые не только нарядились, но и накрасились. Младшая наследница была в джинсах и песочном тренче. Она накрасила глаза розовыми тенями с блестками. С макияжем оказалась и Маруся.

«Ты что такая модная? Покажись! Что это у тебя? Майк-ап даже! Ого! И у тебя мейк-ап!» – удивилась телеведущая.

«А мы все сами делали!» – похвасталась Теона.