Нарядились и сделали макияж: Бородина восхитилась видом своих подросших дочерей-школьниц

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она много лет снимается на телевидении. Зрители наблюдают за ней в рамках шоу «Дом-2». В обычной жизни она любит посещать вечеринки и наряжается в люксовые наряды. Ксения в этом году дважды ездила в Турцию с дочками Марусей и Теоной. А вот 1 сентября она отвела их в школу.
Примечательно, что Бородина также любит покупать наряды своим наследницам. В этом году она изрядно потратилась на их школьную форму. А на праздники телеведущая дарит им не только дорогие вещи, но и косметику. Хотя Марусе 13 лет, а Теоне всего шесть лет. Не удивительно, что младшая наследница звезды уже мечтает в будущем купить себе розовый «Гелик».
На этот раз Ксения подловила дочек, которые не только нарядились, но и накрасились. Младшая наследница была в джинсах и песочном тренче. Она накрасила глаза розовыми тенями с блестками. С макияжем оказалась и Маруся.
«Ты что такая модная? Покажись! Что это у тебя? Майк-ап даже! Ого! И у тебя мейк-ап!» – удивилась телеведущая.
«А мы все сами делали!» – похвасталась Теона.
Многие пользователи Сети осудили Бородину за то, что она позволяет девочкам краситься. Младшая наследница звезды еще только ходит в подготовительный класс. Однако сама телеведущая признавалась, что разрешает дочкам красится в обычной жизнь, но в школу они ходят без косметики.