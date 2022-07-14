Младшее поколение семьи Аллы! Орбакайте привезла Клаву в Юрмалу к двойняшкам Гарри и Лизе

Все прошлое лето Клава Земцова провела в подмосковной деревне Грязь на каникулах у бабушки Аллы. На этот раз с отпуском в замке у Кристины Орбакайте с дочерью не заладилось. И все потому что дом пустует без хозяев. Вот уже четвертый месяц Алла Пугачева находится за границей. Сначала они с мужем шоуменом Максимом Галкиным жили в Израиле, а потом перебрались в Латвию.
Развлекая дочку Клаву, Кристина Орбакайте свозила ее во Францию, а потом купила билет на самолет в Юрмалу. Похоже, внучка Примадонны успела соскучиться по своей 8-летней тете Лизе и дяде Гарри.
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Клава Земцова с двойняшками Гарри и Лизой в Юрмале. Фото: личный архив
На свежем юрмальском фото Клава Земцова позировала с подросшими двойняшками. Теперь у Гарри с Лизой есть свои смартфоны, с которыми они не расстаются даже на отдыхе. Дочка Примадонны покрасовалась в кадре с распущенными волосами, ей заплели тонкие косички. А Гарри предстал с влажными прядями, похоже он только-только вылез из бассейна, но успел переодеться. Поклонники были рады увидеть на фото младшее поколение семьи Примадонны.