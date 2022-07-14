Младшее поколение семьи Аллы! Орбакайте привезла Клаву в Юрмалу к двойняшкам Гарри и Лизе

Все прошлое лето Клава Земцова провела в подмосковной деревне Грязь на каникулах у бабушки Аллы. На этот раз с отпуском в замке у Кристины Орбакайте с дочерью не заладилось. И все потому что дом пустует без хозяев. Вот уже четвертый месяц Алла Пугачева находится за границей. Сначала они с мужем шоуменом Максимом Галкиным жили в Израиле, а потом перебрались в Латвию.

Развлекая дочку Клаву, Кристина Орбакайте свозила ее во Францию, а потом купила билет на самолет в Юрмалу. Похоже, внучка Примадонны успела соскучиться по своей 8-летней тете Лизе и дяде Гарри.

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