Пугачева со слипшимися прядями показала натуральное состояние волос

Алла Пугачева совершенно не смутилась, усевшись за пианино с сыном Гарри в простом домашнем платье. Примадонна показалась в кадре без макияжа и парика. Обычно артистка добавляет к своим локонам несколько вьющихся накладных прядей, скрывая свои волосы под шиньоном.

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Однако на этот раз певица показала то, как выглядят ее локоны без укладки, засветив их природное состояние. Алла Борисовна зачесала волосы над ушами, слегка прилизав волосы и подняла их в тугом пучке на затылке, несколько прядей выбились из прически. Многие поклонники посчитали, что певица просто забыла причесаться.