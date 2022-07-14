Пугачева со слипшимися прядями показала натуральное состояние волос

Алла Пугачева совершенно не смутилась, усевшись за пианино с сыном Гарри в простом домашнем платье. Примадонна показалась в кадре без макияжа и парика. Обычно артистка добавляет к своим локонам несколько вьющихся накладных прядей, скрывая свои волосы под шиньоном.
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Однако на этот раз певица показала то, как выглядят ее локоны без укладки, засветив их природное состояние. Алла Борисовна зачесала волосы над ушами, слегка прилизав волосы и подняла их в тугом пучке на затылке, несколько прядей выбились из прически. Многие поклонники посчитали, что певица просто забыла причесаться.
«Волосы-то свои уже не такие пышные», «Как будто голову не мыли пару недель», «Зачем так натягивать пучок? Над ушами видна кожа», «В домашнем платьице?? Редко такое зрелище увидишь», «С сынишкой Гарри! Играют в четыре руки», — написали фолловеры.