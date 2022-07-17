Младшая сестра Бузовой рассказала о беременности

Недавно Анна Бузова вместе со своим бойфрендом отправилась в Турцию, где планирует купить квартиру. Выбор пал в пользу солнечной Аланьи. Но подходящую недвижимость младшая сестра поющей ведущей еще пока не нашла.
Накануне Анна устроила сессию вопрос-ответ в своей соцсети, где фанаты задали ей интересный вопрос.
Анна Бузова. Фото: соцсети
«Когда рожать собираешься?» - спросили пользователи Сети.
«Вообще, собираюсь, как и все, рожать на 9-м месяце беременности», - съязвила Бузова-младшая.
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Напомним, со старшей сестрой у Анны Бузовой весьма прохладные отношения. По слухам, причиной раздора стала квартира, которую звездная блондинка помогла купить сестре.