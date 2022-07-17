Младшая сестра Бузовой рассказала о беременности

Недавно Анна Бузова вместе со своим бойфрендом отправилась в Турцию, где планирует купить квартиру. Выбор пал в пользу солнечной Аланьи. Но подходящую недвижимость младшая сестра поющей ведущей еще пока не нашла.

Накануне Анна устроила сессию вопрос-ответ в своей соцсети, где фанаты задали ей интересный вопрос.