Воссоединилась с мужем: Меган Маркл приехала в Великобританию и увиделась с родственниками принца Гарри

8 сентября умерла королева Елизавета II. Она находилась в одном из своих любимых мест – замке Балморал в Шотландии. Туда съехали все родные перед тем, как было объявлено о смерти Ее Величества. Но принц Гарри не успел с ней попрощаться, хоть и был в Великобритании.

Он только приземлился в местном аэропорту, когда было сделано заявление. Многих удивило, что принц был без жены Меган Маркл.