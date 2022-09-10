Воссоединилась с мужем: Меган Маркл приехала в Великобританию и увиделась с родственниками принца Гарри

8 сентября умерла королева Елизавета II. Она находилась в одном из своих любимых мест – замке Балморал в Шотландии. Туда съехали все родные перед тем, как было объявлено о смерти Ее Величества. Но принц Гарри не успел с ней попрощаться, хоть и был в Великобритании.
Он только приземлился в местном аэропорту, когда было сделано заявление. Многих удивило, что принц был без жены Меган Маркл.
Новым королем стал сын Елизаветы II принц Чарльз. Теперь его зовут Карл III. Похороны королевы состоятся 19 сентября. В стране был объявлен 10-дневный траур. Ходили слухи, что Меган отказалась приезжать в Лондон. Якобы даже сам король попросил ее не приезжать. Однако 10 сентября она тайно прилетела в Великобританию и даже воссоединилась с королевской семьей.
Более того, принц Гарри с женой отправился на мероприятие, где возложил цветы в Виндзоре. С ними, как в старые времена, были принц Уильям с женой Кейт Миддлтон. С недавних пор они получили титул Корнуолльские. Уильям теперь наследный принц. Обычно Маркл часто нарушает протокол, но на этот раз она предстала в черном сдержанном платье, как и Кэтрин.
Принц Гарри и Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: кадр из эфира BBC