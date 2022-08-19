Марк Варшавер раскрыл заработки народных артистов в «Ленкоме»

Как отметил Варшавер, в «Ленкоме» на стенах висят фотографии ведущих артистов. «Я считаю, что им надо платить оклады даже если они не играют. На них ходят зрители. Есть артисты, которым надо много платить. Но в то же время я считаю, что не надо развивать антагонизм среди артистов», - заметил Варшавер.

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Ранее в СМИ прошла информация, что Чулпан Хаматова получала за один выход на сцену «Современника» 200 тысяч рублей. Актриса несколько месяцев назад перебралась в Латвию.