«Появились продюсеры»: автор «Белых роз» назвал причины конфликта с Шатуновым

Создатель хита «Белые розы» группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов в шоу «DJ DIMIXER» объяснил, почему в какой-то момент перестал сотрудничать с музыкантом Юрием Шатуновым.
«Есть продюсеры. У него появились другие продюсеры и работать с ним стало сложно. Мы долгое время не общались».
Как отметил Сергей Кузнецов, потом они помирились и долгие годы Юрий Шатунов поддерживал его материально. «Я писал тексты ему, а он музыку. Он грамотен в музыке», - заявил Сергей Кузнецов.
Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы.
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