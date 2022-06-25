«Появились продюсеры»: автор «Белых роз» назвал причины конфликта с Шатуновым

Как отметил Сергей Кузнецов, потом они помирились и долгие годы Юрий Шатунов поддерживал его материально. «Я писал тексты ему, а он музыку. Он грамотен в музыке», - заявил Сергей Кузнецов.

Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет от обширного инфаркта. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

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