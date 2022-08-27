«Культура и искусство провалились в бездну»: Садальский разнес открывшийся в Москве кинофестиваль

Актер Станислав Садальский резко высказался о стартовавшем накануне 44-м Московском международном кинофестивале. Несмотря на масштаб мероприятия, ведущий иронично прозвал его «местечковой тусовкой».

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«Местечковая тусовка в местечковом масштабе. Для зрителя это пшик. Культура и искусство (как заработок) сегодня у начальства, для народа провалились в бездну. Известный закон - чем меньше таланта, тем больше политических амбиции», — высказался ведущий.

Посмотрев фото с фестиваля, Садальский заметил, что не знает нынешних звезд.

«Показательно прозвучала на открытии песня певицы из Брянска «Горькая моя Родина», — подытожил заслуженный артист РСФСР в личном блоге.

Напомним, кинофестиваль, по словам организаторов, будет особенным. Свои работы представят кинематографисты из разных уголков планеты. Всего — 245 фильмов. Возглавляет жюри Евгений Миронов.