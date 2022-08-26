Никита Михалков рассказал о судьбе 44-го Московского международного кинофестиваля

В Москве открывается 44-й Московский международный кинофестиваль. Мероприятие в этом году пройдет с 26 августа по 2 сентября.

«Фестиваль должен был состояться в апреле текущего года, но был перенесен на новую дату из-за ряда проблем, связанных с приездом участников и гостей мероприятия», — цитирует президента фестиваля Никиту Михалкова Teleprogramma.pro.

Жюри, по его словам, возглавляет Евгений Миронов.

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Грядущий фестиваль, по словам организаторов, будет особенным. Свои работы представят кинематографисты из разных уголков планеты. Всего — 245 фильмов.