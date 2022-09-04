В последнее время пара часто выходит в свет. Они были в гостях у Яны Рудковской и посещали школу фигурного катания Евгения Плющенко. А в середине августа супруги с размахом отметили четырехлетие сына Сережи. Мальчик уже увлекается хоккеем и сам умеет справляться клюшкой на льду. Не удивительно, что 4 сентября он взял его с собой на важный матч.