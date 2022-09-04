Александр Овечкин является одним из самых известных спортсменов, а также одним из самых титулованных хоккеистов. Он живет в США, но регулярно приезжает на родину. В этом году Александр снова с семье приехал в Москву. Он счастлив в браке с Анастасией Шубской, которая подарила ему двоих детей: Сергея и Илью.
В последнее время пара часто выходит в свет. Они были в гостях у Яны Рудковской и посещали школу фигурного катания Евгения Плющенко. А в середине августа супруги с размахом отметили четырехлетие сына Сережи. Мальчик уже увлекается хоккеем и сам умеет справляться клюшкой на льду. Не удивительно, что 4 сентября он взял его с собой на важный матч.
Во время игры Овечкина пригласили на лед в качестве почетного гостя. Он вывел за руку своего наследника. Публика была рада появлению спортсмена. А маленький Сережа был облачен в синюю форму команды, за которую болел. На трибунах сидела жена Александра, а также родственники. Они получили много положительных эмоций.
Примечательно, что вечером супруги решили отдохнуть без детей. Овечкин привел возлюбленную в театр CRAVE, где демонстрируют шоу в стиле кабаре. Шубская облачилась в черное мини-платье. Она сидела рядом с мужем, который наслаждался выступлениями артистов. Александр не скрывал своего восторга.