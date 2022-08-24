Копия мамы: жена Игоря Крутого поделилась трогательными кадрами со взрослой дочкой Викторией

Игорь Крутой является известным композитором. Он написал множество песен. Также именно Крутой организовывает фестиваль «Новая волна». Примечательно, что он у него большая и дружная семья. В первом браке с Еленой Бутомой у него родился сын Николай. Но вот уже больше 15 лет он счастлив в браке с Ольгой, которая подарила ему дочку Александру.
Также Крутой удочерил дочь Ольги от другого брака, Викторию. Они часто все вместе ездят в отпуск. Композитор также любит собирать друзей у себя дома.
24 августа его падчерица отмечает день рождения. Обычно это событие они отмечают в Сочи, где проходит «Новая волна», но в этом году фестиваль отменили.
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В соцсети Ольга решила поздравить наследницу. Она опубликовала трогательные семейные фото с именинницей. Крутой позировал с женой и падчерицей в ресторане.
«Happy Birthday, my love!» — написала супруга композитора.
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Они осыпали ее комплиментами. «Какой ракурс», «Такая крутая», «Ох, ваша фигуру божественна», «Смотритесь сногсшибательно», «Что за богиня», «Какая у вас красивая фигура», «Ириша, ну что за богиня», «Мимо такой русалки не пройти», — прокомментировали пост подписчики.
Игорь Крутой с женой и падчерицей. Фото: соцсети звезды