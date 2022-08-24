Копия мамы: жена Игоря Крутого поделилась трогательными кадрами со взрослой дочкой Викторией

Также Крутой удочерил дочь Ольги от другого брака, Викторию. Они часто все вместе ездят в отпуск. Композитор также любит собирать друзей у себя дома.

24 августа его падчерица отмечает день рождения. Обычно это событие они отмечают в Сочи, где проходит «Новая волна», но в этом году фестиваль отменили.

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