Как Игорь Крутой отбил жену Ольгу у ее первого мужа

История любви Игоря и Ольги Крутых похожа на сказку. В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» композитор признался, что он сразу потерял голову, как только увидел ее — женщину, которая была послана ему судьбой. Говоря о чувствах к Ольге, музыкант дал понять, что у них случилась любовь с первого взгляда.

Игорь Яковлевич также поделился тем, как развивался его роман с будущей женой. Ставшей его музой, надежным тылом и хранительницей домашнего очага. Набравшись храбрости композитор позвал Ольгу попить кофе в Нью-Йорке.

Крутой был настолько очарован своей спутницей, что уже не представлял, как отпустит ее от себя. А на третьем свидании он предложил ей выйти на него замуж. Игорь Яковлевич сразу признался невесте, что у него есть некоторые финансовые проблемы.

При этом он пообещал все решить и выпутаться из существующих передряг. Ольга ему поверила, поняв, что это тот мужчина, который сделает ее счастливой. Не остановило композитора и то, что его возлюбленная уже была замужем. К тому же, Ольга воспитывала дочку.

«Я сразу влюбился в Олю. Пригласил ее однажды в Нью-Йорке попить кофе. Уже на третьем свидании я предложил выйти замуж за меня. Сказал, что у меня есть материальные проблемы, но пообещал выпутаться из всех передряг. Она мне поверила», — говорил Крутой.

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