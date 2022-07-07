Как Игорь Крутой отбил жену Ольгу у ее первого мужа

История любви Игоря и Ольги Крутых похожа на сказку. В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» композитор признался, что он сразу потерял голову, как только увидел ее — женщину, которая была послана ему судьбой. Говоря о чувствах к Ольге, музыкант дал понять, что у них случилась любовь с первого взгляда.
Игорь Яковлевич также поделился тем, как развивался его роман с будущей женой. Ставшей его музой, надежным тылом и хранительницей домашнего очага. Набравшись храбрости композитор позвал Ольгу попить кофе в Нью-Йорке.
Крутой был настолько очарован своей спутницей, что уже не представлял, как отпустит ее от себя. А на третьем свидании он предложил ей выйти на него замуж. Игорь Яковлевич сразу признался невесте, что у него есть некоторые финансовые проблемы.
При этом он пообещал все решить и выпутаться из существующих передряг. Ольга ему поверила, поняв, что это тот мужчина, который сделает ее счастливой. Не остановило композитора и то, что его возлюбленная уже была замужем. К тому же, Ольга воспитывала дочку.
«Я сразу влюбился в Олю. Пригласил ее однажды в Нью-Йорке попить кофе. Уже на третьем свидании я предложил выйти замуж за меня. Сказал, что у меня есть материальные проблемы, но пообещал выпутаться из всех передряг. Она мне поверила», — говорил Крутой.
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Игорь Крутой с дочкой Ольгой, дочерьми Викторией и Александрой, а также маленькой внучкой Деми-Роуз. Фото: личный архив
Игорь Крутой смог убедить возлюбленную, чтобы она ушла от своего мужа. Ольга была готова разрушить свою семью ради того, чтобы выйти замуж за композитора. Возлюбленная Игоря Яковлевича развелась. Для нее это было совсем непросто.
«Она развелась. Любой развод тяжел и для одной, и для другой стороны. Помню, как мы стали жить в доме Валерия Леонтьева в Америке. Разделили траты на его содержание на троих: на меня, Леонтьева и Аллу Пугачеву. Она у нас была поваром. Готовила завтраки. Это было 25 лет назад, в канун Нового года», — заметил композитор.
Напомним, что вместе с женой Ольгой Игорь Крутой воспитывает дочь Сашу. Также он удочерил старшую дочку своей избранницы Викторию, которая подарила им внучку Деми-Роуз.