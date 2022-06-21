Изысканно и стильно: Валерия в белоснежном костюме с брюками палаццо появилась на показе мод

«В Москве началась беспрецедентная по масштабу Неделя моды. Такого размаха наша столица еще не видела. Проявить себя на ней смогут сотни российских дизайнеров. Показ в ГУМе был уникальным: на один вечер все линии и этажи легендарного магазина стали грандиозным подиумом, где более ста моделей представили актуальные коллекции.

И, конечно, прямо на месте можно было обзавестись обновками. В этом году на Неделе моды работают сразу несколько площадок, но каких! Парк "Зарядье", ВДНХ, ГУМ, ЦУМ. Вчера, помимо ГУМа, еще успели зайти в парк "Зарядье" на показ Яниса Чамалиди, нашего питерского Yamamoto. Честно скажу, получила огромное удовольствие от увиденного, от самой атмосферы.

Разговаривала с организаторами. Они преисполнены благодарности московскому правительству за такую колоссальную поддержку.

Что мне особенно нравится — это фестиваль "Модная столица", который проходит в нашем городе с 20 по 26 июня. По всему городу модные ярмарки, лекции, мастер-классы, выступления артистов. Москва, ты прекрасна, и я люблю тебя», — написала звезда.