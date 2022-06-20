«Прекрасно выглядит»: Вячеслав Зайцев в инвалидном кресле появился на своем модном показе в парке «Зарядье»

Знаменитый модельер представил новую коллекцию одежды в рамках Недели моды в Москве. Увидеть его работы пришли Сергей Зверев, Ксения Собчак и другие селебрити.
Вячеслав Зайцев

Вячеслав Зайцев. Фото: Global Look Press

Вячеслав Зайцев в марте отпраздновал свое 84-летие. Примечательно, что модельер в последние годы передвигается только на инвалидном кресле.

При этом он не перестает создавать новые наряды. У него есть сын Егор, который также стал дизайнером и подарил ему внучек Марию и Анастасию. В последнее время кутюрье редко появляется на публике. 

А вот 20 июня Зайцев представил новую коллекцию одежды. На этот раз модный показ прошел в парке «Зарядье» в рамках Недели моды в Москве.

Модели дефилировали по улице в элегантных нарядах. Дизайнер использовал струящиеся ткани, черные, алые и золотистые цвета. Многие платья были с цветочным принтом. 

Показ Вячеслава Зайцева. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Храбрых

Среди гостей была Ксения Собчак. А также на показе отметился Сергей Зверев. Он предстал в алом костюме и галстуке, который был сделан специально к этому мероприятию.  Шоумен пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент Teleprogramma.pro. 

«Идея потрясающая. Потрясающая коллекция. Хорошая идея провести Неделю моды здесь, в центре Москвы. Полный восторг, начался показ — как будто включили свет. На подиуме так не придумаешь, чтобы вдруг взошло солнце, был ветер. Кстати, галстук специально создали к этой Неделе моды.

Зайцев прекрасно выглядит. На всех моделях его рука. А сколько у него учеников!» — поделился своим впечатлением Зверев. 

Сергей Зверев. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Храбрых

Зайцев появился на публике в конце показа. Он снова был в инвалидном кресле. Модельер облачился в алый жакет, галстук-бабочку и шляпу.

Его окружили модели, облаченные в наряды, которые он создал. Публика осыпала его комплиментами. Многие не скрывали восторга от увиденного. А Собчак отметила, что среди публики были только довольные гости. 

Вячеслав Зайцев с моделями. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Храбрых

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