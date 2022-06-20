«Прекрасно выглядит»: Вячеслав Зайцев в инвалидном кресле появился на своем модном показе в парке «Зарядье»

Вячеслав Зайцев в марте отпраздновал свое 84-летие. Примечательно, что модельер в последние годы передвигается только на инвалидном кресле.
При этом он не перестает создавать новые наряды. У него есть сын Егор, который также стал дизайнером и подарил ему внучек Марию и Анастасию. В последнее время кутюрье редко появляется на публике.
А вот 20 июня Зайцев представил новую коллекцию одежды. На этот раз модный показ прошел в парке «Зарядье» в рамках Недели моды в Москве.
Модели дефилировали по улице в элегантных нарядах. Дизайнер использовал струящиеся ткани, черные, алые и золотистые цвета. Многие платья были с цветочным принтом.
Показ Вячеслава Зайцева. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Храбрых
Среди гостей была Ксения Собчак. А также на показе отметился Сергей Зверев. Он предстал в алом костюме и галстуке, который был сделан специально к этому мероприятию. Шоумен пообщался с журналистами, среди которых был и корреспондент Teleprogramma.pro.
«Идея потрясающая. Потрясающая коллекция. Хорошая идея провести Неделю моды здесь, в центре Москвы. Полный восторг, начался показ — как будто включили свет. На подиуме так не придумаешь, чтобы вдруг взошло солнце, был ветер. Кстати, галстук специально создали к этой Неделе моды.
Зайцев прекрасно выглядит. На всех моделях его рука. А сколько у него учеников!» — поделился своим впечатлением Зверев.
Сергей Зверев. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Храбрых
Зайцев появился на публике в конце показа. Он снова был в инвалидном кресле. Модельер облачился в алый жакет, галстук-бабочку и шляпу.
Его окружили модели, облаченные в наряды, которые он создал. Публика осыпала его комплиментами. Многие не скрывали восторга от увиденного. А Собчак отметила, что среди публики были только довольные гости.
Вячеслав Зайцев с моделями. Фото: Teleprogramma.pro / Ольга Храбрых