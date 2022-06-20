«Прекрасно выглядит»: Вячеслав Зайцев в инвалидном кресле появился на своем модном показе в парке «Зарядье»

Вячеслав Зайцев в марте отпраздновал свое 84-летие. Примечательно, что модельер в последние годы передвигается только на инвалидном кресле.

При этом он не перестает создавать новые наряды. У него есть сын Егор, который также стал дизайнером и подарил ему внучек Марию и Анастасию. В последнее время кутюрье редко появляется на публике.