Итальянские каникулы: экс-жена Эмина в белой мини-юбке и блузке в цветочек щегольнула на улицах Сардинии

Эмин Агаларов давно стал популярным певцом и успешным бизнесменом. Он был в браке с Лейлой Алиевой, которая подарила ему двоих наследников, а также они удочерили девочку Амину.

Однако артист развелся с женой, но сохранил с ней дружеские отношения. Потом почти 2 год он был в браке с Аленой Гавриловой, родившей ему дочку Афину. Но и этот союз оказался не крепким.