Итальянские каникулы: экс-жена Эмина в белой мини-юбке и блузке в цветочек щегольнула на улицах Сардинии

Эмин Агаларов давно стал популярным певцом и успешным бизнесменом. Он был в браке с Лейлой Алиевой, которая подарила ему двоих наследников, а также они удочерили девочку Амину.
Однако артист развелся с женой, но сохранил с ней дружеские отношения. Потом почти 2 год он был в браке с Аленой Гавриловой, родившей ему дочку Афину. Но и этот союз оказался не крепким.
В прошлом году Эмина не раз видели с Аленой. Он даже решил снять ее в своем клипе. Также артист много времени уделяет детям.
А вот его экс-жена предпочитает путешествовать. Недавно она провела время с сыном от прошлых отношений, который окончил 9 классов. А уже в июле Гаврилова улетела отдыхать.
На новых фото она покрасовалась в белой мини-юбке и блузке в цветочек с ниспадающими рукавами. Светская львица подчеркнула стройные ноги. Она насладилась теплой погодой на побережье в Порто-Черно.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Алена восхитила поклонников. К слову, Эмин тоже часто путешествует. Не исключено, что они решили отдохнуть в Италии вместе.
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