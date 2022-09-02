«И снова 3-е…»: Егор Крид и Михаил Шуфутинский перепели знаменитый хит

Популярный трек Михаила Шуфутинского «3 сентября», который буквально заслушивают, что называется, до дыр именно в эту дату, зазвучал в новом исполнении. Его перепели сам Шуфутинский и Егор Крид.
«Я календарь перевернул и там снова 3-е… Главная премьера этой осени уже на всех муз площадках. 3-е сентября теперь играет новыми красками с новым смыслом. А пока слушайте везде и учите слова нового шлягера», - написал Крид в своем аккаунте.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Михаил Шуфутинский рассказал о том, сколько заработал на этой песне.