«И снова 3-е…»: Егор Крид и Михаил Шуфутинский перепели знаменитый хит

Песня уже доступна на многих площадках.
Егор Крид

Егор Крид. Фото: Global Look Press

Популярный трек Михаила Шуфутинского «3 сентября», который буквально заслушивают, что называется, до дыр именно в эту дату, зазвучал в новом исполнении. Его перепели сам Шуфутинский и Егор Крид.

«Я календарь перевернул и там снова 3-е… Главная премьера этой осени уже на всех муз площадках. 3-е сентября теперь играет новыми красками с новым смыслом. А пока слушайте везде и учите слова нового шлягера», - написал Крид в своем аккаунте.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее Михаил Шуфутинский рассказал о том, сколько заработал на этой песне.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  