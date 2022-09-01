Михаил Шуфутинский высказался о своих заработках на песне «3 сентября»

Музыкант Михаил Шуфутинский в шоу «Алена, блин!» высказался о заработках на песне «3 сентября».
«Я вообще не слежу за этим, за стримингами. Не очень хорошо знаю об этом. У меня есть агент и бухгалтерия. Если бы поднял на этой песне миллион долларов, то что бы сказали Крутой и Николаев: «Ну-ка, поделись».
Как отметил Шуфутинский, авторские за каждую композицию платит площадка, где песню монетизируют. «Крутой и Николаев — мои друзья. Если бы мы столько заработали, то поехали отдохнуть на Мальдивы», — заявил Шуфутинский.
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Напомним, что песня «3 сентября» невероятна популярна именно 3 сентября. В Сети появляется невероятное количество мемов на композицию, которую любят миллионы.