«И денежку ей плачу»: 51-летняя Сенчукова не обижает «копеечкой» невестку-косметолога за бьюти-уход

Наталья Сенчукова в восторге от того, что их с Виктором Рыбиным сын скоро станет женатым. Молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, с которой длительное время состоит в серьезных отношениях.

Невестка певице тоже нравится, так что критиковать выбор сына Сенчукова не стала. По словам Натальи, она часто бывает на бьюти-процедурах у будущей жены своего сына. Для любимой свекрови девушка готова делать все бесплатно.

При этом Сенчукова старается не злоупотреблять своим положением. Пусть с большой скидкой, однако, за все процедуры своей невестке-косметологу Наталья платит «копеечку».

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«23 июля у Васи и Даши свадьба. Они дружат девятый год и теперь подали заявление, готовимся к свадьбе. Сейчас ребята в отпуске, у них получилось предсвадебное путешествие. Даша поет, у нее оказался очень приятный тембр, она ходила в Васину школу, занималась с преподавателем. Они стараются уметь все. Даша заочно учится в институте культуры на режиссера, ей нравится. Она хочет быть с Васей на одной волне, и это очень здорово. Даша после школы окончила медицинский колледж, она дипломированный косметолог, очень щепетильная в работе. У нее в Долгопрудном есть свой косметологический кабинет, куда я периодически хожу делать маски, уходовые процедуры. И я денежку ей плачу. Даша брать не хочет: «Теть Наташ, не надо». Отвечаю: «Пусть со скидками, но надо!» — говорила Наталья Сенчукова в беседе с Teleprogramma.pro.

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