Наталья Сенчукова: «Мы с мужем не ностальгируем по прошлому»

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин этим летом дают один концерт за другим и готовятся к свадьбе: в июле женится их сын Василий Рыбин. В невестке родители души не чают. А в августе еще одно важное событие в семье - юбилей Виктора Рыбина.
- В новой песне «Наш путь» вы поете, что в любом возрасте важно иметь мечту. Не разучились мечтать?
- Помните, как в фильме «Курьер» родители заставляли Катю учиться, а она мечтала: «Я хочу ехать в красивой спортивной машине, чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье рядом - магнитофон и маленькая собачка!» А я с детства и до сих пор мечтаю выступать на сцене, чтобы поднимать людям настроение, вдохновлять. Я и сама вдохновляюсь музыкой, чтением. Вот сейчас как раз дочитываю «Таинственный остров» Жюля Верна. Классику перемежаю с современной, философской и приключенческой литературой. Это помогает и мечтать, и размышлять.
- Нет ощущения, что сейчас люди чаще хотят слушать песни со смыслом?
- Людям нужны понятные тексты. Мы не андеграунд какой-то, но смысл в наших песнях есть. К примеру, слушая «Бумажные самолеты», люди хлопают и зажигают фонарики - чувствуют с нами смысл песни. А когда начинаем петь «Ботаник», «Потанцуй», тут уже другое настроение, танцевальное. Мы с Виктором выступаем в разных концертах. Часто приглашают на крупные городские и профессиональные праздники в разных регионах. В таких случаях заранее составляется список с песнями. В него, помимо хитов, включаем наши новые песни. Сейчас в хит-парадах у нас песня «Пока мы любим». Еще выпустили летнюю танцевальную композицию «Сладкий арбуз». Мы записываем те песни, которые считаем красивыми и интересными.
«В шоке от антипрививочников»
Наталья и Виктор «в парном полете» уже 32 года. Фото: личный архив
- После двухлетнего ковидного перерыва стали возможными, наконец, гастроли. Вы активно ездите по регионам, а недавно вы с Виктором даже выступали в Луганске.
- Да, мы съездили в Донбасс. И свою позицию никогда не скрывали. Я буду за свою страну всегда, а Виктор тем более.
- Эти два ковидных года для вас нормально прошли? Вы вакцинировались, не болели?
- Мы делали концерты онлайн, если и выезжали - то на телевидение, а там все участники съемок сдавали ПЦР-тесты. Были максимально осторожны. Виктор у меня очень переживал, потому что он в группе риска из-за давления. Поэтому мы были в числе первых, кто привился «Спутником». Когда прививку только начинали делать - учителям, врачам, военным, мы попросили министра здравоохранения, чтобы нам выделили две вакцины. Мы привились и почувствовали себя спокойнее. А когда началась кампания против прививок, мы были в шоке, ведь вакцинация - единственный способ себя обезопасить от коронавируса.
- Нормально перенесли прививку?
- Да. В середине августа у нас следующая ревакцинация «Спутником Лайт». Это будет уже шестой укол. Раз в полгода мы делаем прививку. Пандемия за два года закончилась, но коронавирус никуда не пропал - просто снизилась заболеваемость из-за того, что меньше стали ездить в другие страны. Благодаря прививке мы еще в феврале легко переболели «омикроном» - всего сутки чувствовали легкое недомогание.
- Видела вас в программе у Елены Малышевой. Вы дружите?
- Мы всегда на связи. Она добрейший человек, всем помогает. К примеру, пожалуешься: «Голова кружится, встать не могу», Елена Васильевна тут же: «Меряй давление, выпей таблетку, иди поешь, попей, перезвони!» Она отличница по жизни и человек хороший. Ее порой критикуют за сценки в программах, и совершенно напрасно. С юмором серьезная информация лучше усваивается.
- Свободные от гастролей дни как проводите? Где отдыхаете?
- От нашего дома в Долгопрудном до нашего теплохода минуты три. Приходим туда вдвоем с Виктором или с друзьями и наслаждаемся отдыхом на воде, загораем. Но только вечером.
- Несколько лет назад вы вылечили базалиому (злокачественное новообразование кожи). Из-за этого такая осторожность? Как безопасно загорать?
- К счастью, эта болезнь излечима. Мы вылечились давно. Теперь загораем правильно, научились через свои ошибки. Онколог сказал нам, что в нашей широте можно загорать после 17 часов. Но обязательно надо воспользоваться солнцезащитным кремом. Летом быть бледной не хочется, поэтому люблю немного загореть. Но если переборщить, то будут морщинки. Поэтому все должно быть в меру.
«У сына своя школа»
- Вашему сыну Василию Рыбину 23 года, он дипломированный режиссер, музыкант. Чем он занимается сейчас?
- В Университете культуры сын отучился на бакалавриате на режиссера, потом пошел в магистратуру - на культуролога и сейчас получит диплом. Собирается учиться дальше - пойдет в аспирантуру. Полгода назад Вася в Долгопрудном открыл музыкальную школу.
- Чему учат в школе Василия Рыбина? Как вы помогали сыну?
- Сначала Вася со старшим товарищем Ярославом открыли школу в Зеленограде. В основном Ярослав свои деньги вкладывал, а Вася помогал. Получив опыт, сын решил открыть школу в Долгопрудном. Нашел помещение, сделал ремонт (все своими руками). Мы с Виктором помогли только оплатить аренду помещения за первые два месяца. Теперь сын все сам. Конечно, сын проговаривал планы с папой. Он прислушивается, советуется с нами.
В школу приходят люди, которые хотят получить разные навыки: кто-то научиться играть на гитаре, барабанах или фортепиано; кто-то - петь, попадая в ноты, чтобы поразить друзей в караоке; кто-то - делать аранжировку. Уроки есть по разным направлениям. Вася может научить всему, но вокалу обучают другие ребята. Он сам чаще берется обучать игре на музыкальных инструментах.
Вася даже нашу подругу учит - она к нему записалась, он ей скидку сделал - все как положено. У нас в Долгопрудном, куда ни пойдешь, встречаешь знакомых: «Ой, у меня внук у вашего Васи учится», «Знаете, а у меня сын к Васе ходит».
- Василий ведь и музыку пишет, и поет в своей группе Kodi.
- Они развиваются. Но я говорю, что пора завязывать с иностранным названием - менять на патриотичное, свое. Обещали подумать. В группе четыре человека. Теперь там еще Даша поет.
- Она девушка вашего сына. Тоже певица?
Сын артистов Василий и его девушка Даша знакомы с детского сада. Фото: личный архив
- 23 июля у Васи и Даши свадьба. Они дружат девятый год и теперь подали заявление, готовимся к свадьбе. Сейчас ребята в отпуске, у них получилось предсвадебное путешествие. Даша поет, у нее оказался очень приятный тембр, она ходила в Васину школу, занималась с преподавателем. Они стараются уметь все.
Даша заочно учится в институте культуры на режиссера, ей нравится. Она хочет быть с Васей на одной волне, и это очень здорово. Даша после школы окончила медицинский колледж, она дипломированный косметолог, очень щепетильная в работе. У нее в Долгопрудном есть свой косметологический кабинет, куда я периодически хожу делать маски, уходовые процедуры. И я денежку ей плачу. Даша брать не хочет: «Теть Наташ, не надо». Отвечаю: «Пусть со скидками, но надо!»
- Молодежь в Долгопрудном живет?
- Рядом с нами. У них свой дом. Раньше это был один большой участок, потом мы построили вместо детской площадки дом и оставили сыну. У нас есть общий забор, но калитка всегда открыта. Но без спросу мы не ходим - всегда звоним, предупреждаем.
- Вы с сыном по каким вопросам консультируетесь?
- К примеру, на каких площадках в сети разместить песню. Вася по аранжировкам всегда спрашивает мнение папы - он же сочиняет сам, поэтому наше мнение сыну интересно. Мы - современные родители, живем в этом мире здесь и сейчас, меняемся и развиваемся. Мы не ностальгируем по прошлому. Раньше было интересно, но и сейчас тоже классно.
- После свадьбы поедете куда-то на отдых?
- У нас этим летом много праздников, поэтому будем дома. 21 августа Виктору Викторовичу моему 60 лет.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: личный архив
- Как и где хотите отмечать?
- Все отмечаем в Долгопрудном. Юбилей хочется провести в большом шатре, чтобы людям было комфортно посидеть, потанцевать, поиграть в футбол, в бадминтон.
- В этом году еще один юбилей - 35 лет группы «Дюна». Уже отпраздновали?
- Проходят юбилейные концерты. Удивительно, что на выступления «Дюны» стали приходить 10-летние фанаты с друзьями. Благодаря родителям они узнали о песнях «Дюны», посмотрели старые клипы и остались
в восторге, потому что там и мультики, и слова веселые, - показали друзьям и вместе поют «Коммунальную квартиру». Теперь на концерты «Дюны» приходят и 80-летние, и 40-летние, и 10-летние. Вот такая сейчас интересная жизнь.
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