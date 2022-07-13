Наталья Сенчукова: «Мы с мужем не ностальгируем по прошлому»

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин этим летом дают один концерт за другим и готовятся к свадьбе: в июле женится их сын Василий Рыбин. В невестке родители души не чают. А в августе еще одно важное событие в семье - юбилей Виктора Рыбина.

- В новой песне «Наш путь» вы поете, что в любом возрасте важно иметь мечту. Не разучились мечтать?

- Помните, как в фильме «Курьер» родители заставляли Катю учиться, а она мечтала: «Я хочу ехать в красивой спортивной машине, чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье рядом - магнитофон и маленькая собачка!» А я с детства и до сих пор мечтаю выступать на сцене, чтобы поднимать людям настроение, вдохновлять. Я и сама вдохновляюсь музыкой, чтением. Вот сейчас как раз дочитываю «Таинственный остров» Жюля Верна. Классику перемежаю с современной, философской и приключенческой литературой. Это помогает и мечтать, и размышлять.

- Нет ощущения, что сейчас люди чаще хотят слушать песни со смыслом?

- Людям нужны понятные тексты. Мы не андеграунд какой-то, но смысл в наших песнях есть. К примеру, слушая «Бумажные самолеты», люди хлопают и зажигают фонарики - чувствуют с нами смысл песни. А когда начинаем петь «Ботаник», «Потанцуй», тут уже другое настроение, танцевальное. Мы с Виктором выступаем в разных концертах. Часто приглашают на крупные городские и профессиональные праздники в разных регионах. В таких случаях заранее составляется список с песнями. В него, помимо хитов, включаем наши новые песни. Сейчас в хит-парадах у нас песня «Пока мы любим». Еще выпустили летнюю танцевальную композицию «Сладкий арбуз». Мы записываем те песни, которые считаем красивыми и интересными.

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