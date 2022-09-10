Волосы выпрямила, лоферы надела: 73-летняя Пугачева нагрянула в бутик к своему другу за обновками (фото)

На этот раз Алла Борисовна посетила бутик Игоря Гуляева. Она облачилась в узкие джинсы голубого цвета и черную тунику. Певица утеплилась с помощью белого укороченного пальто. Лоферы в тон и солнцезащитные очки завершили лук. Артистка выпрямила волосы и сделала челку-шторку. Наряд подчеркнул ее стройность.

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