Волосы выпрямила, лоферы надела: 73-летняя Пугачева нагрянула в бутик к своему другу за обновками (фото)

Алла Пугачева является легендарной певицей. Она не скрывает, что решила на время оставить сцену и посвятить себя семье. Певица растит двойняшек Лизу и Гарри. Она не скрывает, что ей во всем помогает муж Максим Галкин. В этом году пара устроила большое путешествие. Они посетили Израиль и Юрмалу, где провели несколько месяцев.
Лишь в конце августа Пугачева вернулась в Россию с наследниками. Она вскоре отвела детей в школу без Максима Галкина, так как он находится на гастролях. Примечательно, что свободное время певица проводит не в замке. Она посещает театры и ходит в гости к друзьям. Также артистка вновь отметилась на шопинге.
На этот раз Алла Борисовна посетила бутик Игоря Гуляева. Она облачилась в узкие джинсы голубого цвета и черную тунику. Певица утеплилась с помощью белого укороченного пальто. Лоферы в тон и солнцезащитные очки завершили лук. Артистка выпрямила волосы и сделала челку-шторку. Наряд подчеркнул ее стройность.
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Алла Пугачева и Борис Рубиновский. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Алла Борисовна помолодела. Другие пришли в восторг от ее женственного наряда.
«Какая роскошная женщина», «Выглядит просто бесподобно», «Всегда стильная», «Аллуся, просто восторг для глаз», «Кажется стала еще стройнее», «До чего милая», «Обожаю эту леди», «Как хороша», — прокомментировали пост пользователи Сети.